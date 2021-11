El fútbol español rompe su tabú en bolsa y sigue a Premier, Serie A y Bundesliga

Premier (Inglaterra), Serie A (Italia), Bundesliga (Alemania)... todas las grandes ligas europeas tienen representación en bolsa con alguno de sus equipos. La Liga española era, hasta ahora, la excepción. El debut del Intercity CF en el BME Growth marca un hito para el fútbol nacional. Pese a que el club alicantino está todavía lejos de la Primera División profesional -juega en la Segunda División de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)-, su salto a la bolsa abre la puerta a más clubes en un momento en que buscan otras formas de financiación que salven sus cuentas.

El pistoletazo de salida demostró el gran interés del mercado español por la industria del fútbol. Su precio de salida se disparó un 40%, hasta los 1,68 euros por título. Pero pudo ser más ya que la cotización no llegó a estar activa en toda la sesión por la gran diferencia entre las numerosas órdenes de compra de las acciones y las pocas de venta. Según explicó BME, una vez que empiece a cotizar de forma regular, "tenderá a estabilizarse". En total, su estreno eleva su capitalización a los 8,4 millones de euros. El valor es todavía pequeño, pero aspira a alcanzar a las grandes estrellas europeas.

El club español es el vigésimo tercer equipo europeo que se lanza al mercado y, de primeras, supone una nueva oportunidad de inversión en un sector en el que las "oportunidades son limitadas", destaca Luis García, gestor del fondo MAPFRE AM Behavioral Fund, donde el 25% de la cartera son empresas deportivas y dentro de ese porcentaje hay tres equipos de fútbol. García explica que se trata de una industria desconocida para los inversores por las noticias y factores que rodean al fútbol: "Existen muchas emociones, pasiones, sentimientos... y eso normalmente les aleja". Aún así, cree que "se están perdiendo una historia de cambio. Ha habido un cambio de control económico y de gobierno corporativo". En ese sentido, señala que los resultados o los fichajes mueven el precio a corto plazo, "pero eso es ruido y no tiene que ver con los fundamentales económicos".

De entre todos los clubes cotizados, el Manchester United se lleva la 'Champions' de la capitalización bursátil. Vale en bolsa 230.500 millones de euros y cotiza con las grandes compañías de Wall Street. Aún así, la familia Glazer, una de las más ricas de EEUU, aún mantiene el control de los 'diablos rojos'. Lejos del valor del equipo inglés cotiza la Juventus. El equipo italiano es el segundo mayor en bolsa con una capitalización de cerca de 94.650 millones de euros. También en la bolsa de Milán cotiza Lazio, con un valor próximo a los 7.670 millones. Borussia Dortmund (alemán), Ajax (holandés), Galatasaray (turco), Olympique de Lyon (francés) o Benfica (portugués) son otros ejemplos, aunque fuera del 'top 3', ninguno alcanza los 600 millones de euros de capitalización.

La evolución de sus acciones en bolsa ha sido dispar. Así, por ejemplo, en positivo destaca el Benfica, que se revaloriza más del doble; el turco Besiktas, cuya rentabilidad supera el 50%; o el As Roma, que suma más del 15% en el año. En cambio, la 'Juve' se deja un 14% de su valor desde enero, el Dortmund, cae más del 12%, y el Manchester United también pierde casi un 2,5%. García indica que el sector sigue "marcado por la pandemia", ya que perdieron los ingresos de las entradas de espectadores en los estadios o algunos contratos de patrocinios se han cortado o renegociado a la baja.

Aún así, señala la importancia del largo plazo, 3 o 5 años. El fondo Behavioral Fund acumula rentabilidades anualizadas de más del 10% en los últimos tres años. Además, pese al último año complicado, han aumentado sus posiciones en los equipos de fútbol porque creen que "el mercado ha sobrereaccionado" al impacto de la pandemia.

Real Madrid o Barcelona

"Es el primer club de fútbol que sale a bolsa. Seguro que no va a ser el último. Tampoco van a salir todos, pero abre el camino a una nueva forma que ya existía pero que no se había hecho nunca en España", anticipó Salvador Martí, presidente del Intercity, tras el tradicional toque de campana. La salida a bolsa conlleva unas obligaciones de transparencia, pero, antes de ello se debe cumplir un requisito que por ahora no todos los equipos españoles cumplen. En España, el club deberá estar constituido como Sociedad Anónimo Deportiva (SAD). Actualmente, Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna son las únicas que no tienen esta categoría.

La SAD es la forma jurídica que deben adoptar todos los clubes o sus equipos profesionales que participen en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y de ámbito estatal. Los cuatro equipos anteriores son los únicos que pueden participar porque la norma incluye una excepción para los clubes considerados históricos, desde la temporada 1985-1986. La principal diferencia entre una SAD y un club deportivo es el ánimo de lucro de la primera, de manera que los éxitos en el campo pasan a un segundo plano, y que los propietarios son los accionistas e inversores, mientras que en los clubes deportivos tradicionales son los socios.

Mientras el mercado español decide, a nivel europeo ya ha más candidatos para aprovechar el interés bursátil. El Club Brugge, conocido en España como Brujas y un habitual en la Champions League, será el primer club de fútbol de Bélgica que saldrá a bolsa. El último campeón de la Jupiler Pro League, la liga de fútbol del país, previsiblemente destinará los fondos recaudados a financiar su nuevo estadio, que pretende ser el mayor de Bélgica tras el estadio Rey Balduino de Bruselas, con 40.000 asientos y una inversión de 100 millones de euros.