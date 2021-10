Retraso en la cotización de Intercity por abismo entre precios de compra y venta

El CF Intercity, equipo alicantino de Segunda División RFEF que iba a convertirse en el primer club español en salir a Bolsa, no ha conseguido, por el momento, comenzar a cotizar en el BME Growth (antes Mercado Alternativo Bursátil, MAB) al encontrarse su valor "estrangulado" por la importante diferencia entre el elevado precio de las órdenes de compra, el cual asciende a 216.000 euros, y el escaso volumen de ventas, de tan solo 3.473 euros. Debido a esta razón, la entidad no ha conseguido marcar su primer precio en el mercado de valores tres horas después de que cerrara la Bolsa de Madrid.

Desde BME han indicado a EFE que, si a cierre de mercado continúa el "desequilibrio tan grande entre las órdenes de compra y las de venta" y no se hubiera logrado fijar ese primer precio, se resolvería "cruzando lo que se pueda cruzar". El equipo, participante en la cuarta categoría del fútbol español, sería el primero que se incorpora a un mercado de valores. A su vez, es la tercera empresa que da el salto a BME Growth desde el "Entorno Pre Mercado", y la decimotercera incorporación a este mercado en el año.

La empresa había fijado un valor de referencia para cada una de sus acciones de 1,20 euros por cada acción, lo que suponía valorar la compañía en 5,56 millones de euros y se han lanzado al mercado 4,6 millones de títulos. El toque de campana, celebrado en la Bolsa de Madrid, ha corrido a cargo del presidente del CF Intercity, Salvador Martí, el vicepresidente, Perfecto Palacio, y el cofundador Javier Mira Miró. En el acto también han participado el presidente de La Liga, Javier Tebas, y el director general del Consejo Superior de Deportes, Albert Soler.

Previo a este momento, Martí, ha comentado que se sentían como unos jugadores de fútbol cuando están a punto de jugar un play off" y se ha mostrado convencido de que "muchos clubes" van a seguir el camino iniciado hoy por el Intercity, de comenzar a cotizar en bolsa. En declaraciones a Efe, Martí ha explicado que se plantearon entrar en el mercado bursátil porque no querían que el equipo dependiera solo de un mecenas que aporta capital ya que, en su opinión "una sola persona no puede decidir el futuro de un club".

Preguntado por si se plantean poder cotizar en el mercado continuo, el presidente del Intecity ha dicho que ello está "muy lejos" porque es necesario contar "con un capital de más de 500 millones de euros y de momento cuentan con 5 millones". Sobre el siguiente objetivo del club tras la salida a bolsa, Martí ha dicho que es "ascender de categoría", pasar a Segunda División, y ser sostenibles.

Ha señalado que la salida a bolsa es un "ascenso de categoría" en el sentido de "transparencia " ya que pasan de ser un club privado a ser un club público, ya que ya no es de los fundadores y los directivos iniciales sino de todos, por lo que "es un ascenso hacia la visibilidad y la transparencia". Además, también ha comentado que"esperan poder cumplir todas y cada una de las expectativas de los accionistas".

En este sentido, ha dicho que con la salida a bolsa se abren para que "cualquier aficionado pueda tener una pequeña parte del club" y formar parte del mismo, con la posibilidad de tomar decisiones de cara al futuro a nivel de presupuesto. Además de llegar a Segunda División, los planes del club pasan por tener un estadio de fútbol, una ciudad deportiva y potenciar el deporte femenino. El código de negociación de la compañía será “CITY”. La empresa ha contado con el asesoramiento de Deloitte como Asesor Registrado y GVC Gaesco Valores, que será el Proveedor de Liquidez.

Actualmente el Intercity cuenta con un primer equipo masculino que compite en la 2ª División RFEF, un equipo femenino en Primera Regional Valenciana, un equipo masculino “B” en Primera Regional, un equipo de fútbol playa que juega en la Liga Mediterránea y una escuela de fútbol base en San Juan.