Golpe a los oligarcas rusos: la Bolsa de Moscú pierde 67.600 millones en un día

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ya es una realidad tras semanas de negociaciones en las que Occidente ha intentado -sin éxito- hacer cambiar de opinión al presidente ruso, Vladimir Putin. Frente al ataque militar, EEUU, Reino Unido y la Unión Europea responden con sanciones con las que buscan 'ahogar' la economía rusa. En el punto de mira están, por ahora, los bancos y los activos de varios oligarcas rusos, personas muy próximas al Kremlin y que acumulan grandes fortunas gracias a las principales compañías del país. A la espera de que este 'castigo' tome forma, los mayores riquezas ya han sufrido el primer golpe ante el desplome bursátil de la Bolsa de Moscú, que en apenas un día ha perdido casi 67.591 millones de euros y cuyas acciones están en su mayoría en manos de los hombres más ricos del país..

El derrumbe de la Bolsa de Moscú este jueves fue histórico con caídas de casi el 39,44% para el índice RTSI, denominado en dólares, y del 33% para el índice MOEX, denominado en rublos. Así, la capitalización bursátil del primero pasó de 192.500 millones de dólares (casi 171.400 millones de euros) a poco más de 116.600 millones (cerca de 103.800 millones de euros). Unas pérdidas latentes que reducen el patrimonio de los principales accionistas. Las grandes compañías de la bolsa están controladas por empresarios muy vinculados al régimen Putin. Muchos de ellos han hecho su fortuna a partir de las privatizaciones tras la disolución de la Unión Soviética, y han visto incrementado su valor con el crecimiento de las compañías.

El hombre más rico de Rusia, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, es Vladimir Potanin, quien en las últimas horas ha reducido su riqueza en 600 millones de dólares (536 millones de euros), un 2% del total, aunque aún 'guarda' casi 1.800 millones. Es el presidente de Norilsk Nickel, el mayor productor mundial de níquel y que ayer se dejó en bolsa un 14% de su valor. Además, en 2018 apareció en la denominada 'Lista Putin', ua clasificación publicada por el Tesoro de EEUU con los nombres de 210 rusos vinculados con el presidente del país. El documento estadounidense incluía una larga lista de personas, muchas de ellas vinculados a la bolsa rusa.

Otro ejemplo es Alexey Mordashov, el segundo ruso más rico, aunque hoy tiene cerca de 460 millones de euros menos que ayer. Es el mayor accionista de Severstal, la cuarta siderúrgica más grande de Rusia y que se dejó un 22% ayer en bolsa. Pero, además, tiene acciones en Bank Rossiya, incluido en las primeras sanciones de Occidente por sus vínculos con el Kremlin tras ser catalogado como el "banco personal" de funcionarios rusos. También vinculado el sector industrial, destaca Vladimir Lisin, el tercer hombre más rico e igualmente nombrado en la lista de vinculados a Putin. Cuenta con una participación mayoritaria en Novolipetsk Steel, otra de las grandes siderúrgicas rusas. Su cotización cayó más del 18% y la fortuna de Lisin un 1,5%. Lisin se unió en 1992 al grupo de comerciantes Trans-World que se hizo el control de la industria del acero y aluminio.

El sector energético también ha incrementado las cuentas de los propietarios de compañías en los últimos años. Rusia cuenta con importantes petroleras y gasísticas gracias a los recursos del país. Sin embargo, y pese a la dependencia energética de Europa, las represalias de Occidente pueden ir en su contra. Rusia también depende de estos ingresos y el golpe bursátil fue destacado ante las sanciones esperadas. La petrolera Lukoil, que perdió casi un 23% en las últimas horas, está en manos de Vagit Alekperov, que controla el 30% de su capital. Precisamente Alekperov fue viceministro y responsable de supervisar la industria petrolera durante la época de la Unión Soviética.

Además, Leonid Mikhelson y Gennady Timchenko, todos incluidos en la nombrada 'Lista Putin', también forman parte de la lista de los más ricos gracias a sus participaciones en la gasista Novatek (-26%). El primero es, además, el consejero delegado de Novatek, que produce alrededor del 10% del gas del país. En el último día su patrimonio se ha reducido en casi 240 millones de dólares. Timchenko, por su parte, cuenta con casi 150 millones menos y, además de Novatek, está participado en el fabricante de productos químicos Sibur.

Todos los valores del MOEX cayeron bruscamente en territorio negativo, pero el sector bancario fue especialmente castigado ya que los bancos estatales son sensibles a las sanciones. El Sberbank, el primer banco de Rusia, se desplomó casi el 36%. El impacto es directo a las cuentas del Estado ruso, ya que controla más del 50% de sus acciones a través del ministerio de Finanzas. La entidad afirmó este jueves que está preparada para cualquier desarrollo de la situación y añadió que han trabajado "para garantizar que los fondos, activos e intereses de nuestros clientes están protegidos, y también que nuestras funciones estén totalmente operativas". Pero el valor más bajista del índice RTS fue el VTB (-41%), otro de los grandes bancos rusos que también controla el Kremlin.

Muchos de los empresarios rusos han extendido su fortuna por el resto de Europa y, de hecho, varias de las cotizadas rusas también se encuentran en la Bolsa de Londres. El camino también ha sido inverso y personalidades europeas forman parte de los consejos de compañías rusas. Sin embargo, esta diversidad podría verse afectada tras el ataque militar de Putin contra Ucrania. Así, por ejemplo, Matteo Renzi, ex primer ministro italiano y actual senador de Italia Viva, renunció a su cargo en la dirección de la compañía rusa Delimobil, la empresa de vehículos compartidos más grande de Rusia. A esta renuncia, que recoge Financial Times, se suma la del ex primer ministro finlandés, Esko Aho, que formaba parte del consejo de supervisión del Sberbank.