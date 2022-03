De Guindos: El BCE no subirá los tipos necesariamente tras fin compra deuda

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, afirmó que el responsable de política monetaria no va a subir necesariamente los tipos de interés inmediatamente después de dejar de comprar deuda. En una entrevista con el diario alemán 'Handelsblatt', aseguró su política monetaria "está completamente determinada por nuestro mandato de estabilidad de precios. Nuestras decisiones de política monetaria y los instrumentos disponibles están orientados a cumplir nuestros mandato de inflación".

Preguntado por "la gran preocupación en Alemania" por que el BCE no pueda normalizar la política monetaria más rápidamente para afrontar la elevada inflación por el elevado endeudamiento público de países como Italia y España, respondió que las primas de riesgo de ambos países son como antes de la pandemia.

"Una fragmentación de la zona del euro, por ejemplo con una divergencia importante en los tipos de interés en los mercados de bonos, podría socavar el efecto de política monetaria", añadió el vicepresidente del BCE. Sin embargo, según De Guindos, "las primas de riesgo de los bonos soberanos de esos países son aproximadamente las mismas ahora que antes de la pandemia" y se sitúan claramente por debajo de los picos vistos en 2011 y en 2014. Además, los tipos de interés nominales (sin descontar la inflación) son todavía muy bajos en general.

De Guindos dijo que han decidido desvincular la subida de los tipos de interés del final de la compras de deuda, lo que significa que "los tipos de interés no subirán necesariamente automáticamente después del final de las compras de activos". "En este sentido mantenemos todas nuestras opciones abiertas para responder flexiblemente a los datos", dijo De Guindos. La primera subida de los tipos de interés, una vez que el BCE deje de comprar deuda, dependerá de los datos y la política presupuestaria también debería actuar.

En este sentido, De Guindos, recomendó que la política presupuestaria proporciona de forma temporal un apoyo a empresas y trabajadores para afrontar la subida de los precios de la energía y las materias primas, algo que contendría las reivindicaciones de aumentos salariales y evitaría una escalada mayor de los precios.

De Guindos considera que en la situación actual el sistema financiero europeo por la guerra en Ucrania no es comparable a la de hace dos años tras el estallido de la pandemia de coronavirus. "No hay cuellos de botella de liquidez. Las empresas pueden emitir bonos, por ejemplo. Los mercados de valores fluctúan pero, de momento, no vemos movimientos dramáticos", apostilló De Guindos.

Aunque se han visto problemas en los mercados de materias primas, donde se ha exigido mayores garantías para cubrir posiciones abiertas de derivados, De Guindos dijo que se han podido cumplir esos ajustes de los márgenes de garantía. El mayor riesgo para el sistema financiero es macroeconómico, según De Guindos, por el aumento de la inflación y la ralentización del crecimiento, también para los bancos. "El riesgo macroeconómico es más importante que los problemas de segmentos del mercado individuales", dijo el presidente del BCE.