El Ibex se aleja de los 8.800 puntos a la espera de los datos de empleo en EEUU

Tras unos primeros días claramente alcistas en los mercados, los inversores muestran sus dudas pendientes de conocer datos económicos que muestren la situación actual y el impacto de la última variante, ómicron. El Ibex 35 ha abierto la sesión con ligeras pérdidas que le alejan del nivel de los 8.800 puntos. En concreto, se deja cerca de un 0,2% y cae hasta los 8.870 enteros.

En Europa, el tono es mixto en un contexto que sigue marcado por el aumento de contagios de Covid y la aparición de Ihu, una nueva variante detectada en Francia. Milán se desmarca con una subida del 0,5%. Londres y París pelean por las ganancias, mientras cotizan prácticamente planos. Y Fráncfort, por su parte, se deja cerca del 0,3%.

Con las actas de la Fed aún en mente, las bolsas deciden el cierre de su primera sesión del año pendientes, en especial, del dato de empleo en EEUU. Durante la jornada, se conocerán los datos de empleo no agrícola estadounidenses, correspondientes al mes de diciembre. Según destaca Juan J. Fdez-Figares, analista de Link Securities, los analistas esperan que en el mes se hayan creado más de 400.000 empleos netos, "lo que supondría un avance significativo con relación a los 210.000 empleos netos generados en noviembre". No obstante, estas cifras todavía no incluyen en su totalidad el impacto que Ómicron está teniendo en estos momentos en el mercado laboral estadounidense, "por lo que habrá que tomar los datos con cautela".

Además, la oficina estadística comunitaria, Eurostat, publica este viernes el dato adelantado de la inflación anual de la eurozona correspondiente a diciembre, que cerrará un año de continua escalada de los precios.

Dentro del Ibex 35, destaca ArcelorMittal, con una subida del 2,5%. Le siguen los bancos, beneficiados ante una posible subida de los tipos de interés. Caixabank avanza más de un 1,6%; Bankinter y Sabadell, cerca de un 1,3%; BBVA, más de un 0,8%; y Santander, casi un 0,5%. Entre los descensos iniciales de la sesión, destacaba Repsol, que cedía casi un 2,9%, y Ferrovial, que perdía más del 2%.

En el mercado de las materias primas, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, subía un 0,6%, hasta los 82,50 dólares, mientras que el Texas también avanzaba un 0,6%, hasta los 79,97 dólares.

En el mercado de divisas, el euro ganaba terreno al dólar y se intercambiaba en la apertura de los mercados europeos a 1,1306 'billetes verdes'. Por su parte, la prima de riesgo española rondaba los 69 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,637%.