El Ibex rebota y avanza sobre los 8.700 a la espera del dato de empleo en EEUU

La Bolsa española abre este viernes con ganancias tras las dudas generadas por el discurso de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que no reiteró que no iba a haber subidas de tipos oficiales en 2022. El Ibex 35 rebota y logra consolidarse sobre los 8.700 puntos, aunque modera las ganancias tras los primeros minutos de negociación. En concreto, sube cerca del 0,3% y ya supera los 8.720 enteros. El resto de bolsas europeas también cotizan en verde, a excepción de Fráncfort que registra ligeras pérdidas. Londres suma un 0,9%; París, un 0,7%.

La nueva postura menos acomodaticia de Lagarde sorprendió mucho a unos inversores que ya descuentan posibles alzas de los tipos de interés oficiales, en junio o septiembre. El cambio de rumbo se refleja sobre todo en el precio de los bonos, que cayeron con fuerza este jueves y continúan a la baja esta jornada, mientras que los rendimientos se dispararon al alza reflejando fuertes ventas. Así, el bono español con vencimiento a 10 años cotiza próximo al 0,97%, después de ayer repuntara casi un 20%. El 'bund' alemán ayer cuadriplicó su valor y hoy continúa con un alza del 8%.

En las bolsas los principales beneficiarios son los bancos, que registran ganancias y e impulsan al Ibex 35. Caixabank sube más del 4% y se sitúa como el valor más alcista, seguido de Sabadell (+3,7%) y Bankinter (+3%). Además, hoy es protagonista en la sesión Naturgy tras presentar resultados. La tercera eléctrica española ha ganado un 41% más impulsada por la histórica subida de precios de la energía. En negativo destacan las renovables Solaria, que se deja un 1,7%, Siemenes Gamesa, un 1,3%.

La evolución y el cierre semanal estará marcado por la principal cita del día: la publicación en EEUU de los datos de empleo no agrícola del mes de enero. Los analistas esperan 175.000 empleos netos generados, aunque Juan J. Fdez-Figares, analista de Link Securities, avisa que "es muy factible que no se alcance esa cifra". Si esto ocurre, no obstante, "no esperamos que la reacción de los inversores sea negativa, ya que este flojo comportamiento del mercado laboral estadounidense en el mes estaría justificado por el impacto en el mismo de la última ola de la pandemia, protagonizada por la variante Ómicron, por lo que la debilidad será sólo temporal".

La estadística también anticipará un dato con impacto inflacionista: la publicación de la evolución de los ingresos medios por hora en el mes, que los inversores seguirán de cerca para conocer cómo evoluciona.

Por otro lado, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 91 dólares, tras avanzar un 0,6%, mientras que el Texas se colocaba en los 90 dólares, tras subir un 0,6%. Además, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1448 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se situaba en 77 puntos básicos.