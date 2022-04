La guerra eleva la inflación en la zona euro al 7,5%, nuevo máximo histórico

La inflación en la zona euro no tiene techo y en el mes de marzo, el primero que refleja el impacto de la guerra en Ucrania, marcó un nuevo máximo histórico. Según la estimación preliminar publicada este viernes por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, la tasa interanual escaló hasta el 7,5%, 1,6 puntos porcentuales más que el mes anterior.

La energía volvió a repetir en el tercer mes del año como principal factor de incremento de los precios, con una tasa de crecimiento anual del 44,7%, seguida de los alimentos, el alcohol y el tabaco (5%), los bienes industriales no energéticos (3,4%) y los servicios (2,7%).

También se aceleró el incremento anual del precio de alimentos sin procesar, desde el 6,2% registrado en febrero hasta el 7,8% de marzo, así como el de los alimentos procesados, alcohol y tabaco (desde un 3,5% hasta un 4,1%). Aunque más moderados, también se observaron aumentos anuales en el precio de bienes industriales no energéticos, de tres décimas hasta el 3,4%, y en los servicios, de dos décimas hasta el 2,7%.

La inflación subyacente -aquella que excluye la energía y los alimentos frescos por tener unos precios más volátiles-, se situó el pasado mes en el 3% tras crecer tres décimas. Así, la divergencia entre la inflación general y la subyacente se ha elevado.

Tras marcar un nuevo máximo histórico, las previsiones no son buenas y los analistas no descartan alcanzar una cifra de doble dígito próximamente. Bert Colijn, analista de ING, espera que un dato de inflación aún más elevada para el próximo mes de abril debido a la evolución rezagada de los precios de los alimentos y el gas al consumidor. No obstante, señala que "la evolución inmediata de la inflación está muy condicionada a la guerra de Ucrania y las expectativas a corto plazo son más propensas al error de lo habitual". El escenario añade presión al Banco Central Europeo, el único entre los grandes bancos centrales de Occidente que todavía no ha anunciado una subida de los tipos de interés.

España, por encima de la media

Lituania fue en marzo el país de la moneda común con una mayor inflación, del 15,6%, y junto con Estonia (14,8%), Países Bajos (11,9%) y Letonia (11,2%) formó el grupo de cuatro socios del euro con un crecimiento anual de los precios de dos dígitos. Por detrás se situaron España (9,8%), Eslovaquia (9,5%), Bélgica (9,3%), Grecia, (8%), Luxemburgo (7,9%) o Alemania (7,6%), todos ellos con datos superiores a la media de la zona euro.

Por debajo del promedio de los Diecinueve se encuentran Italia (7%), Irlanda (6,9%), Austria (6,7%), Chipre (6,2%) y Eslovenia (6%). Por último, los países del euro que menor incremento de su inflación registraron en marzo fueron Finlandia (5,6%), Portugal (5,5%), Francia (5,1%) y Malta (4,6%).