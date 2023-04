La CNMV multará a las cotizadas que prioricen magnitudes como el Ebitda

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes de que sancionará a las cotizadas que prioricen la utilización de magnitudes no reglamentadas conocidas como medidas alternativas del rendimiento (Alternative Performance Measures, APM1) en su información a los inversores. En concreto, cita variables muy utilizadas como el Ebitda, el resultado de explotación recurrente o el flujo de caja libre.

En concreto, han explicado desde la CNMV, las denominadas APM son medidas del rendimiento financiero que no están definidas por la normativa contable u otra regulación similar. Esto supone que no están estandarizadas. Por todo lo anterior, aconsejan a las cotizadas que "aporten información suficiente para que el inversor pueda entender qué representan esas magnitudes financieras y facilitar así su comparibilidad". El regulador ha asegurado que con esta serie de recomendaciones lo que persigue es mejorar el seguimiento de las directrices de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en inglés) tras identificar "una serie de defectos y detectar un amplio margen de mejora" .

Entre las recomendaciones que ha puesto sobre la mesa la CNMV es que no se presenten "con mayor prominencia, énfasis o autoridad que las medidas que se obtienen directamente de los estados financieros". La idea es que estas medidas alternativas del rendimiento no desvíen la atención de los inversores de aquellas magnitudes derivadas directamente de los estados financieros. En este sentido, ha señalado que se considerará que las medidas no reguladas o APM tendrán una mayor prominencia cuando la información pública de la compañía ((IP, OIR, folletos, informes anuales o semestrales) comience por estas medidas y se les dé una ubicación informativa "preferente y destacada" o cuando la evolución de la sociedad se explique mayoritariamente con estas medidas.

En este sentido, han aconsejado a las cotizadas que revisen todas las magnitudes de rendimiento financiero, incluidas las que se deriven del Estado de Información No Financiera (EINF), para comprobar que cumplen con la definición de APM y si deben seguir las directrices marcadas por la CNMV euroopea para este tipo de varias. En concreto, se trataría de desglosarlas según su definición, conciliación, relevancia de su uso, su consistencia, la presentación de información comparativa, etc...

Además de incluir "una indicación expresa acerca del cumplimiento de las directrices mediante una referencia directa a otros documentos publicados previamente" que sean de fácil acceso. Si la cotizada opta por un seguimeinto basado en referencias debe incluir un hipervínculo directo a la inforamción para que el inversor pueda acceder a toda la información.

En cualquier forma, desde la CNMV, han advertido de que medidas financieras que usan una calificación o referencia ASG" como la facturación verde y el CAPEX sostenible se considerarán medidas alternativas del rendimiento (Alternative Performance Measures, APM1) y ha pedido "prudencia" con este tipo de magnitudes ya que "pueden percibir erróneamente que cumplen con el Reglamento de Taxonomía o el SFDR" para no inducir a error. "Los emisores deben ser claros sobre si un indicador financiero ASG se determina de acuerdo con el Reglamento de Taxonomía o el SFDR, o con su normativa de desarrollo", ha apuntado.

Para el regulador bursátil español en la adopción de las directrice de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en inglés) sigue existiendo "un amplio margen de mejora".