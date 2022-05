Lagarde (BCE) ve probable salir de tipos negativos al final del tercer trimestre

"Con base en la perspectiva actual, es probable que estemos en condiciones de salir de las tasas de interés negativas para fines del tercer trimestre". La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, apunta a que la tasa de financiación de referencia alcanzará el 0% en la zona euro en septiembre, lo que implicaría dos subidas de tipos de interés para sus próximas reuniones. En una entrada en el blog del BCE, explica el final de las compras netas del programa APP, cuya final se prevé para el principio del tercer trimestre, "permitiría un despegue de la tasa en nuestra reunión de julio, en línea con nuestra orientación a futuro".

Lagarde pone el foco en el objetivo de inflación en el 2% en el que se basa su guía y asegura que "el BCE tomará las medidas necesarias para hacerlo"."La próxima etapa de normalización debería estar guiada por la evolución de las perspectivas de inflación a mediano plazo", ha escrito Lagarde, quien también cree que si la inflación se estabiliza en el 2% a medio plazo, "será apropiada una mayor normalización progresiva".

A su vez, en el caso de un sobrecalentamiento de la economía "como resultado de un shock de demanda positivo", Lagarde cree que tendría sentido que las tasas oficiales se elevaran secuencialmente por encima de la tasa neutral. "Esto aseguraría que la demanda vuelva a estar en línea con la oferta y que las presiones inflacionarias disminuyan", afirma.

No obstante, insiste en no determinar el ritmo y la escala del ajuste 'ex ante'. En ese sentido, añade que "la situación que enfrentamos actualmente se complica por la presencia de choques de oferta negativos", lo que crea incertidumbre sobre la velocidad con la que disminuirán los precios. Ante ese escenario, defiende el "gradualismo, opcionalidad y flexibilidad" para ajustar la política monetaria.