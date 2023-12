El reinado de los fondos monetarios se tambalea tras la pausa de tipos del BCE 

La subida de los tipos de interés ha rescatado del cajón productos de inversión tradicionales como los fondos monetarios. Considerados una alternativa a los depósitos, el sector bancario les ha dado un lugar preferente dentro de su oferta de productos de inversión, con resultados favorables. Este tipo de vehículos han vivido una resurrección durante 2023 con un aumento de patrimonio que llega al 92%, hasta los 10.046 millones, según los datos publicados por Inverco. Se convierte así en la categoría de fondos que más ha crecido en los últimos once meses con unas entradas de dinero netas superiores a los 4.600 millones desde el inicio del año.

El despegue de la rentabilidad de las Letras del Tesoro y unos inversores hambrientos por reponer su cartera después del 'horribilis' 2022 han desembocado en un escenario propicio para los fondos monetarios, que ya daba visos el año pasado del fulgurante repunte que podía experimentar. La diferencia con hace once meses, cuando contabilizaban unas pérdidas del 0,7%, es que se encaminan a cerrar un ejercicio en positivo con una rentabilidad acumulada del 2,1%. De cara a poner a punto la estrategia de inversión antes de entrar en 2024, los analistas anticipan que este 'boom' puede haber llegado a su ocaso.

La expectativa del mercado de que tanto la Reserva Federal (Fed) como el Banco Central Europeo (BCE) comenzarán a bajar los tipos en 2024 pese a que desde el organismo estadounidense han tachado de "prematura" esta idea, aboca a algunos expertos a prever un posible trasvase de la demanda hacia otros fondos con el objetivo de optimizar la rentabilidad. Los últimos datos de inflación de la eurozona después de que el IPC haya cerrado noviembre en el 2,4%, su nivel más bajo desde julio de 2021, en línea con Estados Unidos, donde el PCE -la variable más seguida por la Fed para tomar decisiones de política monetaria- se moderó en octubre al 3%, alimentan la previsión de que el ciclo monetaria alcista ha llegado a su fin.

"Los (fondos) monetarios han sido muy interesantes mientras subían los tipos de interés, pero una vez los tipos tocan techo lo que hay que hacer es asegurarse tipos altos y esto se hace con fondos de renta fija de medio y largo plazo o invirtiendo directamente en bonos de medio y largo plazo. Preferiblemente medio plazo, para evitar riesgo en caso de que la inflación tuviera un repunte temporal", apunta Víctor Alvargonzález, fundador y CEO de la firma independiente Nextep Finance.

En mitad del dilema de si es el momento de alargar duraciones, los fondos mixtos, que invierten tanto en renta fija como en variable, también se erigen como otro de los posibles beneficiarios de este traspaso de dinero, un cambio que según Alvargonzález comenzará a hacerse evidente "cuando se empiece a hablar en serio de la reducción" de las tasas oficiales. Coincide en esta postura con la de Santander AM, desde el que creen que ha llegado el momento de "ir más allá" de los monetarios, que invierten en productos muy a corto plazo. Aunque esta es la perspectiva dominante algunas casas de análisis apoyan esta premisa con matices.

En este sentido, David Ardura, director de inversiones de Finaccess Value, defiende que si bien la lógica invita a pensar en este cambio de tendencia, este comportamiento ya se está produciendo de la mano del inversor institucional, pero no así por parte de los minoristas, que tienen a ser conservadores. "Al cliente de monetarios le cuesta asumir riesgos y más teniendo en cuenta que la caída de los tipos no va a ser drástica", argumenta, al tiempo que descarta "movimientos agresivos que impliquen asumir mayores riesgos, especialmente ahora que las Bolsas están en máximos", al menos desde un punto de vista minorista.

Desde una visión más cauta, Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca, subraya que el panorama para los monetarios sigue siendo "atractivo" y por ello cree que el inversor lo mantendrá en cartera mientras los tipos estén en niveles elevados. "Cuando la rentabilidad se reduzca habrá que comenzar a plantearse otras opciones y alargar los plazos, pero esperaría a que el mensaje de los bancos centrales estuviera claro", agrega, para destacar que pese a que las bajadas comenzaran el próximo año, estos productos van a seguir dando rentabilidades en mitad de los temores de desaceleración económica y ante un panorama geopolítico inestable.