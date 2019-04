¡Push! Slack arranca su salida a bolsa con un 'listing' sin venta previa de acciones

Slack, la plataforma de mensajería de trabajo, se convierte en la enésima compañía tecnológica en salir a Wall Street en este 2019 después de los debuts de Pinterest, Zoom, Lyft y el inicio del proceso de colocación de Uber. En febrero, Slack presentó su declaración de intenciones para salir a cotizar en bolsa, pero lo hará de un modo un tanto particular: no habrá OPV (Oferta Pública de Venta), sino que sacará sus acciones mediante un ‘listing’ (cotización directa) con sus actuales accionistas, sin venta de acciones viejas ni emisión de títulos nuevos como es lo habitual.

Según la documentación enviada a la SEC, Slack Technologies señala que en su último año fiscal (que terminó el 31 de enero) registró unas pérdidas de 138 millones de dólares frente a unos ingresos 400 millones. En su último trimestre, sus ingresos aumentaron un 82% interanual, hasta 180 millones. "El aumento en los ingresos se debió principalmente a la expansión de servicios entre nuestros clientes existentes de pago", explica la empresa.

Entre los principales accionistas de Slack en la actualidad se encuentra su cofundador Stewart Butterfield, uno de los creadores de Flickr. Con la plataforma de fotos aprendió de unos de sus grandes errores y no fue otro que venderla antes de tiempo. Yahoo! compró Flickr por apenas 25 millones de dólares y Stewart reconoció años después que se equivocó. Con Slack no solo ha rechazado grandes ofertas de compra, sino que también ha decidido ir hasta la bolsa y no venderá, de momento, sus acciones. El listing es toda una declaración de enmienda.

Entre ellos se incluyen los sospechosos habituales de los fondos de capital riesgo de Silicon Valley, como los gigantes del capital riesgo Accel Partners, Kleiner Perkins, GV, DST o Andreessen Horowitz. El pasado año incorporó a fondos de gran tamaño como Vision Fund (Softbank, Arabia Saudí), T-Rowe o Wellington Management o Baillie Gifford.