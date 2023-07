¿Qué es un fondo indexado y cómo identificar los más rentables?

Los fondos de inversión son productos de inversión colectiva. Es decir, los inversores realizan aportaciones que conforman el patrimonio del fondo y les convierte en partícipes. No obstante, al invertir en un fondo, las directrices de inversión no están en manos de los inversores. La CNMV explica que el fondo lo crea una entidad, la gestora, “que es la que invierte de forma conjunta esas aportaciones en diferentes activos financieros -renta fija, renta variable, derivados o cualquier combinación- siguiendo unas pautas fijadas de antemano”.

Cada partícipe es propietario de una parte del patrimonio del fondo, en proporción al valor de sus aportaciones. El valor de su aportación variará en función de los aumentos o disminuciones del valor del patrimonio según la evolución de las inversiones. Antes de invertir, los interesados pueden conocer la estrategia de inversión y el tipo de activos en los que invierte el fondo -política de inversión- en el denominado folleto informativo.

Los fondos de inversión son un instrumento de ahorro que permite a los ahorradores depositar su dinero en el mercado financiero, pero con la gestión de profesionales y sin un trabajo de seguimiento y atención de la inversión. Además, su tratamiento fiscal es más favorable que otros productos financieros. Pero dentro de los fondos de inversión hay diferentes tipos y es importante conocer en cuál vamos a invertir.

Replicar un índice

De manera habitual, a la hora de invertir uno de los objetivos es batir al mercado. Es decir, lograr una rentabilidad mayor que la media del mercado. Sin embargo, existen un tipo de fondo de inversión que busca seguir al mercado, en concreto, a un índice. Son los fondos indexados. El Diccionario de Finanzas Claras de Bankinter, un fondo de inversión indexado es “un fondo de inversión cuya estrategia de inversión es la de replicar un índice de referencia, habitualmente de renta variable”.

Es decir, van a invertir copiando la composición del índice que se tome como referencia. Por ejemplo, un fondo de inversión indexado al Ibex 35, el principal índice bursátil de la bolsa española, deberá invertir en las 35 empresas que lo componen y en la misma proporción que representan en el índice. En el caso del índice español, según los últimos datos publicados por BME, habría que invertir el 15% en Iberdrola, un 12% en Inditex o un 10,5%, en Santander.

Gestión pasiva

Desde Bankinter explican que la función de replicar un índice hace que su gestión sea más barata. Por ello, los fondos indexados son más baratos que los de gestión activa. Es una de las principales características de los fondos indexados, se basan en la gestión pasiva. La CNMV lo define como la “modalidad de gestión de carteras con la que se pretende obtener una rentabilidad equivalente a la del índice o índices de referencia, mediante una elección de títulos que replique su evolución”.

Por su parte, la gestión activa es un “estilo de gestión de carteras que pretende superar el rendimiento de un índice o activo de referencia aprovechando las ineficiencias de los mercados; para ello se recurre a la selección de activos infravalorados y a la identificación del mejor momento para comprar o vender”.

En busca de rentabilidad

Pese a que su objetivo es replicar un índice, como en cualquier tipo de inversión también se busca maximizar la rentabilidad. Para conocer los más rentables actuales basta con atender a la propia rentabilidad de los índices actualmente. Por ejemplo, entre los más relevantes a nivel mundial, desde el inicio del año el Nasdaq, el índice estadounidense que reúne a las 100 tecnológicas de mayor peso, se revaloriza casi un 30%. El Ibex 35 español, por su parte, gana un 16% desde enero. Igualmente, existen multitud de índices por países, sectores o tamaños de empresas, entre otros factores.

No obstante, hay que tener en cuenta que, como ocurre con cualquier inversión, las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. La elección no debe estar condicionada únicamente por las rentabilidades pasadas porque, como destaca la CNMV, "no es ninguna garantía de rentabilidad futura”. También hay que tener en cuenta otros factores que definan el perfil del inversor para saber qué fondo indexado es más conveniente.