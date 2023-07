¿Qué es el trading social y porqué es tan popular?

La elección para la inversión no es fácil. Existen multitud de productos financieros y de empresas en las que invertir –de diferentes sectores, países, tamaños...- y los expertos siempre recuerdan que la rentabilidad nunca está garantizada. De hecho, la propia CNMV explica que “el comportamiento de una acción en el pasado no garantiza su evolución futura” y, por tanto, las rentabilidades pasadas no aseguran las futuras.

El regulador financiero señala que en las inversiones, entre otros factores, influyen, "las expectativas sobre el beneficio futuro de la sociedad y su tasa de crecimiento, las expectativas sobre la evolución económica del sector o del país, los tipos de interés y la confianza de los inversores”. Por ello, a la hora de invertir es importante conocer el tipo de inversión que se está realizando y estar al día de las noticias que puedan afectar a la evolución.

No obstante, algunos inversores menos expertos apuestan por copiar la estrategia de inversores reconocidos. Warren Buffet, al frente del conglomerado Berkshire Hathaway, Chase Coleman, que dirige uno de los fondos de mayor patrimonio, o Chris Hohn, también al frente de uno de los fondos con más valor, son algunos de las referencias. Pero también es posible replicar las inversiones de inversores profesionales -no tan conocidos- e interactuar con ellos para recibir consejos o estrategias.

Como una red social

El trading social es un modelo de inversión a través del que el inversor toma sus decisiones en base a una comunidad de usuarios de los que copia o replica estrategias. Así, inversores más inexpertos pueden contactar con otros profesionales a través de una plataforma en la que también es posible interactuar y compartir opiniones, a partir de las que se toman las decisiones de inversión.

Invierta como los mejores en eToro Imite las acciones de otros inversores de eToro en tiempo real con CopyTrader™ Empiece a invertir Copiar a un inversor no equivale a un consejo de inversión. El valor de sus inversiones puede aumentar o disminuir. Su capital está en riesgo.

La plataforma IG identifica el trading social como un tipo de red social, “ya que permite a los inversores interactuar, observar las operaciones de otros y aprender sobre los procesos de toma de decisiones”. Este modelo de inversión ha ganado popularidad gracias, sobre todo, a que permite a inversores no profesionales acceder a productos de inversión más complejos.

En la actualidad existen diferentes plataformas que ofrecen el servicio del trading social, permitiendo a los usuarios interactuar y replicar estrategias de inversión. Los inversores experimentados están dispuestos a compartir su estrategia incentivados por una remuneración económica. A través de la plataforma, otros inversores pueden seguir –generalmente con una suscripción- la estrategia de otro. Así, se trata de una red de usuarios en la que cualquiera puede participar y es posible aplicarlo en prácticamente toda clase de activos.

Riesgos

Pese a que el trading social se ha extendido como una forma de acercar la inversión profesional a los inversores principiantes y facilitar el acceso a los mercados financieros, también tiene puntos en contra. En IG apuntan que “uno de los mayores fallos que un inversor social puede cometer es pensar que este método erradica completamente el riesgo”.

El trading social no conlleva una reducción total del riesgo. De hecho, es posible que la estrategia de un inversor profesional y experimentado también registre pérdidas. Por lo tanto, “la idea de confiar en el juicio de un tercero a la vez que se mantiene todo el riesgo de pérdida se considera un gran inconveniente del trading social”, destacan desde IG.

En ese sentido, los expertos recomiendan tener conocimientos de la inversión que se está realizando y los riesgos que conlleva. Hay que tener en cuenta que no todos los inversores tienen el mismo perfil, ni de plazo temporal, de riesgos o de objetivos. Por eso, hay que saber de qué perfil se replica la estrategia y si se pueden asumir los mismos riesgos.