Las 5 cosas que tienes que saber antes de invertir en criptomonedas

La inversión en criptomonedas ha ganado popularidad en los últimos años. En 2021 vivió su punto álgido, con una capitalización total del mercado próxima a los 3 billones de dólares. Actualmente, en medio de una gran volatilidad, el valor total del mercado todavía es superior a los 1,6 billones de dólares. La capitalización total actual es casi la mitad de su máximo histórico, pero ha logrado duplicarse en lo que llevamos de año.

En el caso del bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización, llegó a valer casi 70.000 dólares, un precio muy por encima del actual. Ahora vale cerca de los 30.000 dólares, pero también registra una remontada desde el inicio del año. Desde enero, su precio se ha casi duplicado. Pese a esta montaña rusa de valores, muchos todavía buscan invertir en este mercado todavía con un futuro incierto. Antes de su inversión, es importante conocer los puntos clave.

¿Qué son las criptomonedas?

El Banco de España (BdE) define las criptomonedas -también llamadas monedas digitales o virtuales- como “instrumentos de pago sin soporte físico basadas en un algoritmo matemático, el blockchain o la cadena de bloques”. Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) añade que "se ofrecen a través de internet de forma global y se presentan en ocasiones como alternativa al dinero de curso legal”.

Invierta como los mejores en eToro Imite las acciones de otros inversores de eToro en tiempo real con CopyTrader™ Empiece a invertir Copiar a un inversor no equivale a un consejo de inversión. El valor de sus inversiones puede aumentar o disminuir. Su capital está en riesgo.

Es decir, se trata de una alternativa frente al dinero en curso porque está descentralizada. No utiliza un intermediario como los bancos en el caso del dinero fiduciario. La cadena de bloques permite registrar y verificar todas las transacciones vinculadas a la compra o venta de una criptomoneda.

Más allá del bitcoin... más de 26.000 monedas digitales

Según el portal Coinmarketcap, actualmente existen más de 26.000 criptomonedas, con una capitalización conjunta de 1,6 billones de dólares. No obstante, el bitcoin, la mayor criptomoneda por valor en el mercado, supone la mitad de todo el mercado. Pese al dominio del bitcoin, su peso en el mercado se ha ido reduciendo en los últimos años. De hecho, el bitcoin llegó a representar el 95% de toda la capitalización en los orígenes de las criptomonedas y en 2021, en plena expansión, el bitcoin superaba el 70%.

Sin embargo, el peso y la popularidad de otras criptomonedas han ido en aumento. Por capitalización, el ethereum supone el 19% del mercado y el tether, más del 7%. Le siguen BNB, USD Coin y XPR.

¿Cómo comprar criptomonedas?

Para poder operar con criptomonedas hay que recurrir a un ‘wallet’. La plataforma eToro explica que es “una herramienta que sirve para almacenar, administrar y gestionar las criptomonedas”. Es decir, una especie de monedero digital. En ese ‘wallet’ quedan registradas las transacciones que se realizan a través de claves, que pueden ser públicas o privadas.

Desde eToro señalan que estas claves son las que realmente otorgan a la persona la propiedad y el derecho sobre las criptomonedas. Estos monederos pueden ser ‘hot wallet’, plataformas que operan en línea desde un sitio web o a través de una aplicación, o ‘cold wallet’, que se caracteriza porque almacena las claves privadas en un dispositivo físico o hardware que no tiene conexión a internet, como un USB.

Además, otra alternativa para introducirse en el mercado de las criptomonedas es recurrir al denominado ‘exchanger’. Se trata de un mercado de intercambio en el que las empresas ofrecen la oportunidad de cambiar monedas físicas -por ejemplo, euros o dólares- por criptomonedas. Sea cual sea la opción elegida, el regulador financiero recomienda informarse antes de elegir con quién invertir en criptomonedas: “Asegúrate de que las empresas no figuren en la lista negra de advertencias de las autoridades nacionales competentes”.

Riesgos

Las advertencias de las autoridades financieras han sido una constante para las criptomonedas. Su principal es la volatilidad que registra el mercado. El BdE define las criptomonedas como un “activo especulativo de alto riesgo” y avisa que no está respaldado por un banco central. Y la CNMV destaca el “carácter muy arriesgado y especulativo”, por lo que cree que no resultan adecuados como inversión ni como medio de pago o intercambio para la mayoría de los consumidores minoristas.

Además, el regulador financiero advierte sobre el riesgo de ciberataques debido a la operativa digital de las criptomoneadas. “Varios emisores y proveedores de servicios de criptoactivos han sufrido ciberataques. Muchos consumidores han perdido sus criptoactivos o han sufrido pérdidas por este tipo de ataques o por haber perdido las claves privadas que ellos custodiaban, sin posibilidad de recuperar su inversión”, señala.

¿Qué garantías tiene la inversión?

Otro de los riesgos de las criptomonedas es que no tienen garantías y protección similares a otros productos financieros regulados y supervisados. Al no estar respaldadas, no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores.