¿Qué valores destacarán más si Wall Street apunta al doble dígito en 2022?

Levantar el pie del acelerador cuesta cuando se ha alcanzado una velocidad crucero importante en Wall Street. Habitualmente merodean las dudas del mercado norteamericano, tanto para el Dow Jones como para el S&P 500 o el Nasdaq, pese a que la media de las acciones que engloban a los selectivos ha tenido correcciones de más del 18%, proporcionando más salud a la tendencia.

Por el contrario, ese marco del cuestionamiento no ha evitado que, efectivamente, se vuelvan a conquistar máximos históricos. Es la 56ª que el S&P 500 lo logra en el mismo ejercicio. Unos datos que solo son superados por 2017, 1995 y 1964. La dinámica alcista parece clara y algunos expertos ya apuntan a las nuevas conquistas que están por venir.

Uno de ellos es Jim Paulsen, estratega de inversiones de Leuthold Group, que predice que la bolsa estadounidense podría despegar un 10% adicional sobre los niveles actuales en el próximo año, a la par que aconseja a los inversores que se alejen en estos momentos de los valores de gran capitalización.

Paulsen expone que todavía hay un trecho alcista por recorrer, a pesar de que el mercado se ha movido en direcciones que han confundido a los inversores en las últimas semanas. “Vamos a ver una corrección en algún momento, porque las rentabilidades de los bonos están subiendo y los temores de inflación están aumentando, se acerca la reducción”, comenta.

Si bien no confirma cuándo entrarían en escena las fuerzas correctivas, el estratega jefe de inversiones de Leuthold Group dice que se puede producir pronto. “Definitivamente se están construyendo fuerzas correctivas, tal vez tengamos una todavía este año, quizá a principios del próximo, pero será difícil de llamar”, asegura. Aunque matiza que el telón de fondo es positivo y que el mercado goza de vientos favorables.

“La bolsa podría subir otro 8% o 10% desde los niveles actuales y los inversores deberían centrarse en inversiones de pequeña capitalización y acciones cíclicas que suelen tener un buen desempeño en tiempos de crecimiento económico (…) No me preocuparía demasiado por una corrección coyuntural, puesto que pienso que el crecimiento económico va a ser bueno y me centraría más allá del S&P 500”, concreta.

Este escenario dibujado por Paulsen es cada vez más común en las firmas de análisis. ¿Cuáles son las compañías en las que se centra la media del mercado en el supuesto de que este escenario de máximos históricos prosiga en la bolsa de Estados Unidos? Los analistas creen que algunos nombres tienen una mayor ventaja de cara al futuro.

Con el filtro de más del 60% de recomendaciones de compra por parte de los expertos, de mejora de los fundamentales –especialmente en lo que respecta a ingresos, beneficios y cash flow– se encuentran algunos títulos como Disney, Walmart, McDonald's y Nike. “Pueden tener impulsos al alza superiores a la media del mercado”, concretan los expertos de Morgan Stanley en una nota.

Visa, Salesforce.com o Goldman Sachs son otras compañías que también aparecen en esa particular clasificación y que los analistas están convencidos de su potencial si Wall Street mira a cotas más altas. “Con un mercado en máximos históricos y un crecimiento económico despegando el próximo año, es indudable pensar que algunos valores financieros y de exposición al ciclo pueden hacerlo bastante bien”, opina en la misma línea el equipo de inversiones de Atlantic Capital en una nota.

Los altos en el camino

Eso sí, el matiz, al igual que reseña Paulsen, está en los altos que puede haber en el camino en los próximos meses. Aunque estas acciones específicas puedan tener un importante tirón alcista, más voces advierten de que el S&P 500 podría estar a punto de retroceder después de este último impulso.

La fundadora de Fairlead Strategies, Katie Stockton, expone que, a pesar de que el índice de referencia puede seguir subiendo hasta final de año, 2022 podría ser una historia diferente. Desde una perspectiva técnica dice que el mercado parece sobrecomprado y, por lo tanto, rebaja su visión a largo plazo de alcista a neutral.

“Somos optimistas para un rally de final de año y, sin embargo, creemos que tal vez sea una oportunidad para reducir la exposición ahora”, opina. “Con la mano de obra aumentando más rápido que el precio por primera vez desde el Covid, vemos más riesgo a la baja en las expectativas del consenso con los márgenes récord en 2022", señala Savita Subramanian, analista de Bank of America. El debate sigue servido.