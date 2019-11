La sangría en Bankia continúa y el Ibex no se endereza tras el pacto de gobierno

Nueva jornada de fuertes recortes para Bankia, uno de los valores del Ibex 35 que peor está digiriendo el acuerdo de gobierno sellado entre el PSOE y Unidas Podemos. La entidad nacionalizada retrocede un 3,7% hasta 1,66 euros, después de haberse dejado en la jornada previa un 4,55% y convertirse en farolillo rojo dentro del selectivo español, que retrocede a su vez cerca de un punto porcentual al filo de los 9.220 puntos. El correctivo se extiende al resto del sector financiero, con descensos que van del 3% que se deja el Sabadell, al 1,6% que retroceden los títulos de BBVA. Pocos valores aguantan a esta hora en positivo, con Amadeus (+0,7%) y Grifols (+0,4%) a la cabeza.

La prima de riesgo española (el diferencial entre el interés que el mercado exige al bono de referencia de nuestro país y al alemán) se tensiona hasta los 70 puntos básicos, lo hace con la deuda a diez años española reduciendo su rentabilidad hasta el 0,43%, un recorte que es muy inferior al que está registrando el Bund, cuyo interés se sitúan en el -0,26%.

Mira también El Ibex 35 se da la vuelta tras el pacto de Sánchez e Iglesias para formar gobierno

Desde Link Securities interpretan estos movimientos como un claro ejemplo de que el mercado considera que la entrada del partido de Pablo Iglesias en el Gobierno no es una buena noticia para el ahorro, para el sector de la inversión y para las empresas, "lo que creemos seguirá pesando en el comportamiento de la bolsa española a corto plazo", apuntan. No obstante, la coalición deberá lograr el apoyo directo o indirecto de algún partido independentista catalán para salir adelante y, entienden, "que no se lo van a poner fácil", probablemente pidiendo cosas que el nuevo Ejecutivo "no va a estar en disposición legal de poder conceder".

La creciente inestabilidad política en Hong Kong y la falta de avances concretos en las negociaciones comerciales entre EEUU y China, que han lastrado el comportamiento de las bolsas asiáticas esta madrugada, son el caldo de cultivo de los recortes en el resto de plazas europeas. Los mercados estarán pendientes ahora de la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso que tendrá lugar a las 17:00 (hora española) y que precederá a una nueva intervención mañana ante el Senado. Los avances en las negociaciones comerciales han llevado al organismo a descartar por el momento nuevos recortes de tipos este año, si bien ha tirado de estímulos para combatir la baja inflación.

En el mercado de materias primas, los futuros del petróleo cotizan a la baja. El barril de Brent para entrega en enero, referencia en Europa, se paga a 61,8 dólares; mientras que el de crudo ligero West Texas lo hace a 56,66 dólares. Las incertidumbres a nivel global elevan ligeramente el precio de la onza de oro hasta 1.460 dólares.