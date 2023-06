I Squared y TDR confirman su interés por lanzar una opa para hacerse con Applus+

La firma I Squared Capital, con el respaldo de fondos de inversión gestionados por TDR, ha confirmado este lunes que estudia la posibilidad de formular una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de Applus+, sin que por el momento haya tomado ninguna decisión. En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a petición del supervisor, I Squared y TDR aseguran que "han tenido acceso a cierta información" facilitada por Applus+ y subrayan que, a fecha de hoy, sólo se han llevado a cabo "acciones preparatorias" sobre la posible OPA, sin haber adoptado ninguna decisión ni respecto a la formulación de la misma ni sobre sus términos y condiciones.

"No existe certeza de que I Squared Capital y TDR, ya sea individual o conjuntamente, vayan a formular una oferta pública de adquisición de acciones de Applus+", concluye el comunicado. A comienzos del pasado mes de mayo Applus+ confirmó la existencia de "muestras de interés, no vinculantes y no solicitadas" por parte de algunos inversores para adquirir la compañía por una suma superior a los 1.000 millones de euros. Entre ellos también estaba el fondo Apollo y Apax.

Según explicó entonces la empresa, se le solicitó acceso a una revisión de información, el cual fue concedido, si bien aseguró que todavía no existía "ningún tipo de decisión por parte de ninguno de dichos inversores ni certeza de que dichas entidades vayan a efectuar ninguna actuación adicional". Así, desde el pasado 3 de mayo -poco antes del mencionado anuncio- hasta la sesión bursátil del viernes, las acciones de Applus+ se han revalorizado un 22,4%, pasando de los 7,59 euros a los 9,29 euros. Este lunes han abierto con un ligero retroceso del 0,38%, hasta 9,26 euros.

Desde el arranque de la guerra de Ucrania y la subida de tipos de interés Applus+ ha figurado en la mayoría de las quinielas de los analistas como candidata a recibir una OPA que la excluyera de Bolsa. Desde el anuncio de las muestras de interés, la compañía de certificación ha estado en el punto de mira de varios fondos de inversión y ha sido objeto de diferentes movimientos en su capital. En concreto, estos han estado protagonizados por el gestor de activos alemán DWS Investment, por la entidad financiera estadounidense Morgan Stanley y por los fondos Nekton Global Fund Limited, Millenium Group Management y Red Wheel European Focus Master Inc.