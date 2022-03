Al menos 103 menores han muerto ya desde el inicio de la guerra en Ucrania

El número de niños muertos en la invasión rusa en Ucrania supera la fatídica cifra de 100. En total ascienden ya a al menos 103 según los datos del informe publicado este miércoles por la Fiscalía General del país ucranio. Desde el comienzo de la guerra, los rusos están matando al menos a cinco ucranianos al día, denuncia la fiscal general de Ucrania, Irina Venediktova, en un documento que publica Interfax-Ukraine.

Hoy "la cifra oficial superó la crítica y terrible marca de 100. Los datos no son definitivos, en los puntos conflictivos y en los territorios temporalmente ocupados, la Fiscalía y las fuerzas del orden no tienen la oportunidad de inspeccionar los bombardeos”, precisó. Venediktov también dijo que los rusos ya habían bombardeado en estos 21 días de guerra más de 400 escuelas, de las que 59 han desaparecido y no podrán volver a ser utilizadas.

“Es importante que las agencias especializadas de la ONU decidan lo antes posible implementar una misión para evaluar las violaciones de los derechos de los niños en el contexto del conflicto armado en Ucrania”, pidió Venediktov

En un mensaje televisado dirigido al Parlamento canadiense, Zelenski acusó al Ejército ruso de estar "destruyéndolo todo". "Destruyen escuelas, hospitales, edificios. Ya han matado a 97 niños", denunció. "No pedimos mucho. Pedimos justicia y apoyo real", afirmó Zelenski, quien pidió al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y los diputados que imaginen las principales ciudades del país siendo atacadas. "¿Justin, imaginas a tus niños escuchando todas estas explosiones?", le trasladó durante su comparecencia.

El conflicto entre Ucrania y Rusia continua con las negociaciones para un posible alto el fuego y el cese de la guerra iniciada el 24 de febrero, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la invasión del país tras reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.