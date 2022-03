Rusia continúa con los bombardeos cuando se cumplen 20 días de guerra

Veinte días después de que Rusia empezara a invadir Ucrania los bombardeos continúan. Las tropas de Vladimir Putin siguen asediando Kiev en busca de dar el golpe definitivo. Mientras en los despachos continúan las negociaciones en busca de un alto el fuego definitivo. Más de dos millones de ucranianos han abandonado ya su país mientras el mundo intenta cercar económicamente a Rusia. Hoy mismo, la Unión Europea concretará un nuevo paquete de sanciones aprobadas ayer lunes contra Rusia y Bielorrusia, que incluye restricciones comerciales y financieras e incorpora a nuevos individuos sancionados, entre ellos el propietario del Chelsea, Roman Abramovich.

En Rusia también continúan las protestas, esta vez en televisión donde una periodista del Canal 1 de la televisión rusa irrumpió la emisión en directo del noticiero nocturno Vremya, gritando proclamas y blandiendo un cartel contra la guerra de Ucrania, tras lo cual fue detenida. "No war. Pongan fin a la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo. Russians against war (rusos contra la guerra)", rezaba la pancarta que esgrimía la periodista, según recoge la agencia Sputnik.

Reacción internacional

Tras el bombardeo ruso de una base del ejército ucranio situada a 20 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Polonia el pasado domingo que causó 35 muertos y 134 heridos. Estados Unidos, la UE y la OTAN aumentan sus acciones contra Rusia. No obstante, el portavoz del Pentágono, John Kirby, descartó que este acontecimiento vaya a afectar al suministro de armas a ese país o "un cambio en la situación".

Este martes entran en vigor nuevas sanciones impuestas por la UE contra Rusia y Bielorrusia en forma de restricciones comerciales y financieras, además de incorporar a más individuos sancionados,como el oligarca ruso y propietario del Chelsea, Roman Abramovich. Además, La UE también va a presentar una declaración ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) con su intención de suspender la cláusula de nación más favorecida para Rusia en sus mercados y su petición para que se suspenda el examen de la solicitud de Bielorrusia para incorporarse a la institución.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará este martes en Washington un proyecto de ley aprobado la semana pasada por el Congreso con 13.600 millones de dólares en ayuda militar y humanitaria para Ucrania y los países del flanco este de la OTAN en Europa. Un total que asciende a 1200 millones de dólares en lo que va de año. Este paquete incluye misiles antitanques Javelin y misiles antiaéreos Stinger que las Fuerzas Armadas estadounidenses ya tienen en Europa y llegarán a Ucrania por tierra desde los países vecinos de Polonia y Rumanía.