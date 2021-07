Los británicos con dosis de AstraZeneca de la India no podrán ingresar en la UE

Unos cinco millones de británicos que fueron vacunados con dosis de AstraZeneca (AZ) fabricadas en la India pueden ver denegado el ingreso en países de la Unión Europea (UE) porque las dosis no han sido aprobadas por los reguladores comunitarios, informa este viernes "The Daily Telegraph". La UE ha puesto en marcha su certificado digital Covid, pensado para facilitar los viajes en el continente, pero no reconoce la versión de la vacuna de AstraZeneca denominada Covishield, producida por el Instituto Serum de la India (SII), porque no ha recibido el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Según el diario, millones de británicos recibieron la versión india de AZ, aprobada en el Reino Unido en febrero, e identificable por los números de los lotes (4120Z001, 4120Z002, 4120Z003), que aparecen en las tarjetas que los ciudadanos recibieron al ser vacunados o en el pase de Covid que facilita, en forma electrónica o en papel, la Sanidad británica para poder viajar.

La EMA ha aprobado las vacunas Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson y la de Oxford-AstraZeneca. Las autoridades británicas han utilizado la marca Vaxzervia en todos los registros médicos sobre la vacunación, pero millones de dosis corresponden en realidad a las fabricadas en la India, que pueden ser identificadas por los números de los lotes.

Países comunitarios como España aceptan el ingreso de viajeros que han recibido la pauta completa de una vacuna o un test PCR negativo, en plena temporada de las vacaciones estivales.