Chile se vuelca en buscar a Tomás, un niño de 3 años desaparecido hace días

La desaparición de Tomás, un niño de 3 años, en el sur de Chile el pasado miércoles ha conmocionado a todo el país y ha llevado a las autoridades a desplegar un gran operativo de búsqueda y movilizar a casi 400 personas, entre policías, brigadistas forestales y bomberos, además de decenas de vecinos del sector rural de Caripilun, un pueblo agrícola en la región del Biobío, 600 kilómetros al sur de la capital, donde el menor fue visto por última vez.

Según detalló la familia, Tomás salió de casa acompañado de su tío abuelo, para buscar el ganado en un sector cercano al domicilio familiar, cuando el adulto lo perdió de vista durante unos minutos hasta percatarse de que el niño había desaparecido. El intendente de Biobío, Patricio Kuhn, manifestó que "la zona de rastreo se ha ido ampliando progresivamente en base a cuadrantes" pero que "el tiempo juega en contra". "Estamos esperanzados de que la suma de todos estos trabajos, voluntarios y gente que quiera ayudar finalmente nos lleve al resultado que todos queremos que es encontrar a Tomás", agregó.

Fuentes del equipo de bomberos especializado en búsqueda y rescate USAR (por sus siglas en inglés, Urban Serach and Rescue) afirmaron también que no descartan encontrar al niño con vida. "Buscamos en todos los sectores, tanto de agua como por tierra. Les entregamos instrucciones a la PDI para que metieran equipos en el cause del río, porque hay zona en las que no se ha podido buscar bien en jornadas anteriores

Después de las intensas lluvias que el viernes complicaron el rastreo del niño, las autoridades informaron de que se reforzará el despliegue con una brigada más de agentes forestales. La función de esta unidad será abrir paso por el terreno, una zona de geografía accidentada afectada por obras forestales, para que posteriormente los canes adiestrados de la Policía de Investigaciones y Carabineros (PDI) ingresen a la zona de bosque, afirmaron fuentes oficiales.

El jefe de la regional de la PDI, Carlos Sanhueza, sostuvo que el cuerpo policial está llevando a cabo una investigación, recopilando antecedentes y que por ahora no hay ningún detenido. Desde el miércoles, las redes sociales se llenaron de imágenes del rostro de Tomás y miles de internautas se volcaron para colaborar en la búsqueda y apoyar a la familia. "Quizás el niño se fue por el cerro o quizás salió a la carretera. Nosotros pedimos que abarquen más, porque llevamos dos días buscando en un mismo lugar y no se ha encontrado nada", aquejó una tía del niño, Daniela Salazar.