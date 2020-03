"Esto no es un simulacro": la OMS está muy preocupada por el contagio vírico

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reconocido que están "profundamente preocupados" por el incremento de países con casos del nuevo coronavirus, si bien no ha aludido a que se vaya a nombrar pandemia a la actual epidemia del virus.

En la rueda de prensa diaria, Tedros ha pedido a los países que actúen "con rapidez y determinación clara" ante los casos sospechosos o confirmados del nuevo coronavirus, informado de que actualmente este virus ya ha afectado a más de 95.260 personas y provocado la muerte de más de 3.281.

En las últimas 24 horas China, epicentro del brote del Covid19, ha registrado 143 casos, la mayoría de los cuales se han detectado en la provincia de Hubei. Además, el director general de la OMS ha informado de que los casos en Corea del Sur parecen estar reduciéndose, que la mayoría se sabe la vía por la que se han contagiado, y que ya hay cinco países que no han notificado nuevos casos en los últimos 14 días.

"Esta epidemia del nuevo coronavirus es una amenaza para todos los países, ya sean ricos o pobres. No obstante, nos preocupa que algunos no se hayan tomado esto lo suficientemente en serio o hayan considerado que no hay nada que puedan hacer", ha dicho Tedros.

"Esto no es un simulacro"

Así, ha avisado de que "esto no es un simulacro", ni el momento "de rendirse", ni de excusas, sino que es el momento de actuar con los planes que durante décadas han elaborado los países y que, tal y como ha asegurado, comienzan con el liderazgo "coordinado" de los Gobierno y no sólo de los ministerios de Sanidad.

"Los países tienen que capacitar a sus trabajadores sanitarios para identificar los casos del nuevo coronavirus, garantizarles un tratamiento cuidadoso y compasivo y protegerles de las infecciones. Si se actúa agresivamente para encontrar, aislar, tratar caso y rastrear cada contacto, se podrá cambiar la trayectoria de esta epidemia", ha sentenciado Tedros.

Dicho esto, el director general de la OMS ha insistido en que a pesar de que el nuevo coronavirus representa una amenaza grave en la actualidad, es "absolutamente esencial" que los países no pierdan la oportunidad de fortalecer sus sistemas sanitarios. "Vemos que las personas tienen miedo y eso es normal y apropiado. Ese miedo se puede manejar y moderar con información precisa y por eso hemos lanzado la campaña en las redes sociales, llamada 'Be Ready for Covid19', que insta a las personas a estar informadas y sentirse seguras", ha enfatizado Tedros.

Finalmente, el director general de la OMS ha advertido de que todavía "hay mucho que no se sabe", pero ha asegurado que lo mortal que sea el coronavirus no va a depender sólo del mismo sino de cómo se va a responder a él. "Es una enfermedad grave. No es mortal para la mayoría de las personas, pero puede matar. Todos somos responsables de reducir nuestro propio riesgo de infección y, si estamos infectados, de reducir nuestro riesgo de infectar a otros", ha zanjado.