Francia ya planea mantener los bares y los restaurantes cerrados... hasta enero. 

Siguen las restricciones y medidas contra el coronavirus en el país galo. El Gobierno francés está estudiando la posibilidad de que los pequeños comercios puedan reabrir a principios de diciembre, tras cerrar a finales de octubre en el marco de las medidas para frenar la segunda ola de la pandemia, pero bares y restaurantes podrían permanecer cerrados incluso hasta después de Navidad, según informan fuentes gubernamentales y los medios galos.

El portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, ha explicado este martes que la decisión sobre si los comercios podrán reabrir incluso antes del 27 de noviembre, cuando se celebra el 'Black Friday', se tomará "a lo largo de la próxima semana". Desde el sector, se ha pedido poder reabrir para ese viernes o como muy tarde el sábado.

En declaraciones a la cadena France 2, ha aclarado que el Gobierno trabaja con el "objetivo del 1 de diciembre pero, evidentemente, si hay noticias muy buenas, la situación sigue acelerándose de forma positiva, evidentemente haremos todo lo posible para que los comerciantes puedan trabajar". "Nuestro deseo es que los comerciantes puedan reabrir lo más rápidamente posible", ha asegurado Attal. Por lo que se refiere a bares y restaurantes, también cerrados, el portavoz del Gobierno ha indicado que se prevé ofrecer "perspectivas a principios del mes de diciembre" sin que por el momento "haya una decisión tomada sobre el calendario" para la reapertura.

En este sentido, las fuentes consultadas por Franceinfo y que recoge Europa Press aseguran que bares y restaurantes no abrirán antes de que termine el año y que incluso sobre la mesa está la fecha del 15 de enero, si bien aún no hay una fecha definitiva. Por su parte, el ministro de Salud, Olivier Véran, ha advertido de que cabe la posibilidad de que este años las familias francesas no puedan reunirse en Navidad. "Lo que nosotros queremos es evidentemente permitir a los franceses pasar Navidad y Año Nuevo en familia", ha señalado en una entrevista en BFMTV.

No obstante, ha dejado claro que no puede "prometer que nos reunamos todos juntos en cualquier parte del país". Además, ha recordado que habrá que respetar las medidas de seguridad para evitar los contagios y "cuidarnos los unos de los otros" en caso de que los reencuentros sean posibles. Tanto Attal como Véran han insistido en que la situación sigue siendo grave en Francia, puesto que actualmente son más los pacientes hospitalizados con coronavirus que en el pico de la primera ola.

Este lunes, las autoridades francesas informaron de otros 416 pacientes hospitalizados, con lo que ya suman 33.497, un nuevo récord histórico desde el inicio de la pandemia, si bien el número de nuevos contagios diarios ha caído hasta los 9.406, la mitad que hace siete días. En total, Francia acumula 1.991.233 casos confirmados de coronavirus y 45.054 fallecidos.