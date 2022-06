Draghi explica que se apartó solo en El Prado porque "estaba un poco cansado". 

El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha explicado que su marcha precipitada, ayer miércoles, de la cumbre de la OTAN se debió a que debía presidir el Consejo de Ministros y justificó su foto viral sentado solo en el Museo del Prado de Madrid: "Me senté porque estaba un poco cansado y tenía que llamar por teléfono", alegó. "Ya desde el comienzo de este viaje, y mis colaboradores lo saben, sabía que no podría permanecer fuera los cinco días dado lo que tenemos en Italia, como la sequía, que requiere medidas, o estas medidas que debían ser aprobadas hoy", explicó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Draghi, que ha estado fuera de Italia por el G7 en Elmau, Alemania, y luego por la cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid, sostuvo que la agenda de su país le impedía estar tanto tiempo fuera: "no me permitía estar allí". Por eso salió anticipadamente de Madrid, a pesar de que su agenda oficial en la capital española acababa este jueves, para presidir el Consejo de Ministros, en un momento en el que su coalición se tambalea por las críticas del Movimiento Cinco Estrellas. Draghi explicó la foto de la Agencia EFE, viral en las redes sociales, que le muestra sentado solo hablando por teléfono en el Museo del Prado mientras el resto de aliados de la OTAN dialogan a sus espaldas.

"Se trataba de una cena conclusiva más que nada de tipo social (...) pero los invitados hablaban de cuadros, había música, había un pequeño concierto, era una actividad fundamentalmente social, y en aquel momento yo me senté porque estaba un poco cansado e hice unas llamadas telefónicas, no recuerdo a quien", recordó. El objetivo de esas llamadas era preparar el Consejo de Ministros de hoy: "Eso es todo. Lamentablemente fui sorprendido en esa actitud, sentado, tranquilo mientras el resto estaba por otro lado. Además, me habría sido imposible telefonear con todos delante", terminó. La imagen captada por el fotógrafo Andrés Ballesteros en el Museo del Prado ha abierto este jueves las portadas de la mayoría de los digitales italianos, además de aparecer muy destacada en las redes sociales del país, donde se han hecho todo tipo de comentarios y divertidos memes.