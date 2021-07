EEUU se asoma a la normalidad el 4 de Julio sin llegar a la meta de vacunación

Los estadounidenses celebraron este domingo su Día de la Independencia exhibiendo algunas muestras de "normalidad" después de meses de restricciones por la pandemia, aunque sin alcanzar la meta fijada por el presidente Joe Biden de que el 70% de los adultos hubiesen recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra la Covid-19. Con motivo del 4 de julio, Biden encabeza el primer gran evento desde su llegada a la Casa Blanca: una barbacoa con cerca de 1.000 asistentes que tendrá como invitados principales a trabajadores esenciales, personal militar y sus familias, quienes posteriormente disfrutarán del tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

Durante este fin de semana largo, el gobernante, la primera dama, Jill Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris han participado en actividades en distintos puntos del país con el mensaje "America's Back Together" (“Estados Unidos vuelve a estar junto”). El objetivo: destacar que las cifras de la pandemia han empezado a remitir y promover la vacunación ante la aparición de nuevos casos asociados a la "hipercontagiosa" variante delta.

La imagen de Biden

Una encuesta difundida este domingo por el diario "The Washington Post" y la cadena ABC News reveló que un 62% de los estadounidenses calificaron de forma positiva a Biden por el manejo de la pandemia. No logró los mismos resultados en temas como migración -donde apenas fue aprobado por un 33%- y su estrategia contra la criminalidad, que recibió el respaldo de apenas el 38%. El sondeo mostró que sólo el 60% de los encuestados dijeron haber recibido al menos una dosis y entre los que aún no se han inmunizado, un 74% consideraron "improbable" que se coloque una inyección.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) señalan que un 47,3% de la población (156,9 millones de personas) está completamente vacunada y un 54,9% (182,1 millones) ha recibido la primera dosis. Esos porcentajes se elevan a 58,1% con vacunación completa y a 67% con una inyección entre la población mayor de 18 años.

"Estamos lidiando con una situación histórica con esta pandemia y tenemos las herramientas para contrarrestarla", dijo este domingo a la cadena NBC News el principal epidemiólogo del Gobierno de EEUU, Anthony Fauci. El funcionario llamó a la población a dejar las "diferencias" y vacunarse para evitar muertes "prevenibles".

Los CDC estiman que la variante delta, detectada primero en la India, representa actualmente el 25% de los nuevos casos de la Covid-19 en el país, que ya superó las 600.000 muertes a causa del virus. Fauci advirtió de que esta mutación "claramente es más transmisible" y que "parece ser más letal".

Viajes y celebraciones

Pese a los temores por la variante delta, se anticipa que los viajes superen con creces este año las cifras del 2020, cuando el 4 de julio se vio eclipsado por las medidas para contener la pandemia. La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, en inglés) ha estimado que más de 47,7 millones de personas se movilizarán para disfrutar del puente festivo.

La cifra supone un 40% más respecto del Día de la Independencia de 2020 y es solo un 2,5% menor a 2019, cuando los viajeros sumaron un récord de 48,9 millones. Según el portal especializado GasBuddy, la demanda de gasolina cerró esta semana con un aumento del 4,6%, el porcentaje "más alto" desde agosto de 2019. Los precios de los combustibles también han marcado récords.

El portal de finanzas personales WalletHub reveló, de acuerdo con una encuesta reciente, que un 36% de los estadounidenses gastará más dinero este 4 de julio frente a la misma fecha del año anterior. Además, los estadounidenses se dijeron dispuestos a gastar 1.400 millones de dólares en cerveza y vino durante esta fiesta, en la que se consumen alrededor de 150 millones de perritos calientes en el país, agregó WalletHub.