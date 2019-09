EEUU demanda a Edward Snowden por publicar su libro sin permitirle revisarlo

El Gobierno de Estados Unidos ha demandado este martes al exempleado de sus Servicios de Inteligencia Edward Snowden por haber publicado su libro de memorias sin antes someterlo a una revisión por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses para las que trabajó algo que, según las autoridades norteamericanas, viola los contratos de confidencialidad que firmó el extécnico con la CIA y la NSA.

La Fiscalía estadounidense sostiene que, tanto 'Permanent Record', como las conferencias que el exanalista ha concedido en los últimos años, violan los acuerdos de confidencialidad que este suscribió con la NSA y con la CIA en calidad de trabajador de dichas agencias porque debía haber sometido el borrador del libro a un control preventivo. La demanda también menciona "los discursos públicos que ha pronunciado sobre cuestiones relacionadas con Inteligencia", en alusión a estas charlas.

El Departamento de Justicia ha informado de esta acción judicial en un comunicado de su demanda contra Snowden, que este martes sacaba a la venta su libro 'Vigilancia Permanente' ('Permanent Record') en más de una veintena de países, entre ellos España, México, Colombia, Argentina, Brasil, Perú y el propio EEUU.

Desde Justicia han aclarado que no pretenden impedir la publicación del texto, porque hay un precedente judicial en contra de tal medida, sino solo evitar que Snowden se lucre con ello. Así, le reclama cualquier beneficio que obtenga de 'Permanent Record'. También ha demandado a las empresas implicadas en la publicación "solamente para garantizar que no se transfieren fondos" al ex analista.

"La capacidad de Estados Unidos para proteger información sensible de seguridad nacional dependen de que sus empleados y contratistas cumplan sus acuerdos de confidencialidad, incluidas las revisiones previas a cualquier publicación", ha dicho el fiscal Jody Hunt, en un comunicado.