El futuro del acuerdo del Brexit (y del Reino Unido) depende de diez diputados

Por primera vez desde la Guerra de las Malvinas, los diputados británicos acudirán a Westminster un sábado. Después de que el Reino Unido y la Unión Europea hayan cerrado un nuevo acuerdo del Brexit, el ‘premier’ Boris Johnson debe someter el pacto al juicio del Parlamento británico para lograr la aprobación de los Comunes. El respaldo de la mayoría no está en absoluto asegurado.

El primer ministro necesita 320 votos, pero cuenta únicamente con 288 diputados del Partido Conservador, cuyo apoyo no está absolutamente garantizado: una facción de los ‘tories’ amenaza con la rebelión. La clave esta de nuevo en los diez diputados del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), que han condicionado la negociaciones entre Londres y Bruselas desde el principio con sus rechazo tajante al llamado "backstop" irlandés -la salvaguarda para evitar la frontera dura en Irlanda que dejará al Reino Unido dentro de la unión aduanera y a Irlanda del Norte vinculada al mercado único, para bienes-.

¿Qué dice el acuerdo sobre Irlanda del Norte?

Según el nuevo pacto, Irlanda del Norte permanecerá en el territorio aduanero del Reino Unido "para siempre" y se beneficiará de cualquier acuerdo de libre comercio que el Reino Unido logre. Sin embargo, habrá un "acuerdo especial" para Irlanda del Norte, "que refleje sus circunstancias únicas". No habrá una frontera dura entre las dos Irlanda, ya que Irlanda del Norte tendrá acceso al mercado único mientras sea parte del territorio aduanero del Reino Unido.



Los analistas sostienen que si bien gran parte del acuerdo no ha cambiado, una diferencia clave es la relación comercial que el Reino Unido tendrá con la UE después del Brexit. El nuevo acuerdo ha eliminado el compromiso británico con un "territorio aduanero único", lo que confirma la necesidad de controles en la frontera. Según el nuevo acuerdo, los bienes no conllevarán aranceles si satisfacen los controles de las "reglas de origen".