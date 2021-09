El Gobierno trabaja "de forma muy discreta" para evacuar a más afganos

El Gobierno continúa trabajando en la evacuación de colaboradores locales en Afganistán, a pesar de que el personal diplomático y militar abandonó el país hace días. Así lo ha asegurado este jueves el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien asegura que el Ejecutivo trabaja "de forma muy discreta" en una "nueva fase" de una evacuación que "no ha terminado". Bolaños ha añadido que informarán sobre los avances cuando los implicados "estén ya a salvo" como hicieron con la salida del último contingente español, según ha afirmado en una entrevista en la cadena SER. En este caso se comunicó que habían salido de Afganistán cuando ya se encontraban en Dubái.

En este sentido Bolaños ha añadido que siguen trabajando con una "lista viva" de potenciales evacuados que el Gobierno ha ido elaborando siguiendo criterios "muy flexibles", al ser preguntado sobre si tienen contabilizados el número de personas que queda por salir, aunque no ha precisado una cifra.

Mientras la ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha dicho este jueves a su llegada al consejo informal que este jueves celebran en Kranj (Eslovenia) los ministros de Defensa de la Unión que la UE tiene la "obligación de no dejar abandonados a los colaboradores" afganos que todavía no han podido salir del país, tras la llegada de los talibanes al poder. "La UE tiene una obligación de no dejar abandonados a los colaboradores que todavía quedan ahí y creo que ese debe ser el principal debate en este momento", ha aseverado Robles.

La responsable de Defensa, no obstante, evitó pronunciarse sobre si España apoya la idea de crear una fuerza rápida de la UE de 5.000 soldados, que ha vuelto a ganar fuerza tras la misión de evacuación del aeropuerto de Kabul, donde los Veintisiete han dependido de las decisiones de Washington, sin tener capacidad propia de actuación.

Un 'boina vede': "Los más duro fue dejar a las últimas familias"

'Cizalla' es su nombre de guerra y formó parte del equipo del Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército español (conocidos como 'boinas verdes') que participó en las labores de evacuación de afganos en el aeropuerto de Kabul. Reconoce que lo más duro fue "no lograr recuperar a algunas familias". Fueron alertados nada más desatarse la crisis en Afganistán tras tomar el poder los talibanes "y en cuestión de horas estábamos listos para salir", asegura en una entrevista con Efe este militar de 41 años que, por razones de seguridad, no puede dar su nombre verdadero ni mostrar su imagen.

Curtido en misiones en el exterior, tanto en África como en Asia, que le han permitido tener un conocimiento previo de Afganistán, insiste en que lo más complicado del operativo, desde el punto de vista personal, fue "el no lograr recuperar a las últimas familias".

Unas personas a las que debían evacuar y que se encontraban "muy fatigadas tras horas de espera entre la muchedumbre, de pie, aguantando empujones, expuestas al sol y a altas temperaturas, mal alimentadas y cerca de la deshidratación". En algunos casos se trataba de familias con hijos de muy corta edad, incluso bebés, que "habían aguantado horas de sufrimiento antes de poder entrar en el aeropuerto". Afirma que esto es lo que más le impactó.

Tal era la situación que a algunas de esas personas se les tuvo que realizar un reconocimiento médico por parte de los sanitarios de patrulla y, en algunos casos, tuvieron que ser derivados al ROLE (instalación medica similar a lo que se conoce como hospital de campaña), principalmente por problemas de deshidratación.

Pero una imagen que se le ha quedado grabada en la retina, en este caso positiva, es la llegada de los autobuses con el personal que debía ser evacuado a la puerta sur del aeropuerto, tras más de 48 horas de espera en las que los talibanes les bloqueaban el paso. "Pocas horas después de nuestra llegada al aeropuerto de Kabul comenzamos a echar una mano a los compañeros del Ejercito del Aire, facilitando la entrada de personal bajo la protección de nuestro país por la puerta de Abbey (Abbey Gate); así pasamos el primer día y la primera noche", relata este 'boina verde'. Posteriormente, a la unidad se le encomendó facilitar la entrada de las personas que llegarían en autobuses, esta vez por la puerta sur. El resto del despliegue, compaginaron ambos cometidos en las dos puertas, con un ritmo de trabajo "intenso".