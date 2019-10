El peronismo vuelve a Argentina con una contundente victoria de Fernández

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, ha agradecido este domingo a los argentinos que fueron a votar en los comicios presidenciales celebrados en el país y al fallecido exmandatario Néstor Kirchner "por lo que hizo por nosotros".

"Mis primeras palabras son para agradecer al pueblo argentino que volvió a construir una jornada histórica para la democracia y puso un nuevo orden para Argentina y una nueva lógica", ha señalado Fernández tras conocer los resultados electorales.

"Vamos a hacer la Argentina que nos merecemos, vamos a volver a construir el país que soñaron nuestros mayores, vamos a hacerlo porque nos lo merecemos. No lo van a hacer Cristina y Alberto, lo vamos a hacer todos", ha destacado. Fernández ha recordado al expresidente Kirchner, quien falleció hace exactamente nueve años, y le ha agradecido por todo lo que hizo para Argentina.

"Creo que las casualidades no existen. Nada es casual", ha afirmado Fernández. "Gracias Néstor donde estés porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo. No sería justo que hoy no le reconociera lo que hizo por nosotros", ha aseverado.

En su primer discurso tras los resultados de los comicios, Fernández ha agradecido a Roberto Lavagna, quien ha quedado en tercer lugar con un 6,2 por ciento de los votos, por llamarle "prontamente para reconocer el resultado electoral".

Asimismo, el presidente electo de Argentina ha confirmado que mañana se reunirá con el mandatario saliente, Mauricio Macri, quien ha obtenido un 40,5 por ciento de los votos. Fernández ha señalado que hablará con Macri sobre "cómo transcurrimos el tiempo que nos queda sabiendo que hasta el 10 de diciembre el presidente es Macri, pero (...) vamos a colaborar". "Lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas", ha subrayado.

Fernández también ha asegurado que espera que cuando asuma el cargo la oposición "sea consciente de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas".

"Ojalá que ese compromiso de diálogo que nunca tuvieron, ahora lo ejerzan. Ojalá sean capaces de entender que la Argentina que viene necesita el esfuerzo de todos y el compromiso de todos", ha añadido.

Pide la liberación de Lula

El presidente electo argentino también ha aprovechado para recordar que era el cumpleaños del exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple una condena en la cárcel por corrupción, y ha pedido su liberación.

"Hoy cumple años Lula, injustamente preso. ¡Lula libre!", ha indicado Fernández durante su discurso. Horas antes, el presidente electo argentino ha felicitado a Lula a través de su cuenta en la red social Twitter.

Además, Fernández ha felicitado al presidente de Bolivia, Evo Morales, por los resultados en los comicios que se celebraron en el país la semana pasada. Morales fue declarado este viernes ganador de los comicios por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con un 47,08 por ciento de los votos, mientras que su principal rival, Carlos Mesa, quedó en segundo lugar con un 36,51 por ciento de los sufragios.

La legislación electoral boliviana establece la victoria directa en primera vuelta del candidato que logre más del 40 por ciento de votos y diez puntos de ventaja frente a su rival, lo que daría la victoria directa a Morales sin necesidad de la segunda vuelta que exigen la oposición y organismos como la OEA.