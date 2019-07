El dinero apoya a Johnson: estos son los inversores que financian un Brexit duro

En la batalla que libran los candidatos para sustituir a Theresa May por hacerse con el apoyo de inversores y donantes, las mismas fortunas que sufragaron la campaña a favor del Brexit se vuelcan ahora con Boris Johnson, el favorito para convertirse, en solo tres semanas, en el nuevo primer ministro británico.

En cuestión de donaciones, Johnson -cuya promesa 'estrella' de abandonar la UE con o sin acuerdo el 31 de octubre aboca a Reino Unido al temido Brexit duro- 'aniquila' a su rival en la carrera por la sucesión, el ministro de Exteriores Jeremy Hunt. El exalcalde de Londres ha recibido 235.000 libras en las últimas dos semanas, lo que eleva el total recaudado por su campaña a 502.000 libras, según cifras difundidas por el Parlamento británico. Hunt, por el contrario, no ha recibido donaciones adicionales en los pasados 14 días.

La información difundida por Westminster muestra que la mayor parte del dinero que recibe Johnson procede de hedge funds e inversores que, en pos de una desregulación de la economía británica y una notable bajada de impuestos, apoyan el divorcio con Bruselas. La agencia Reuters ha delineado en un análisis el perfil del donante medio: blanco, rico y de avanzada edad. Se trata de un número significativo de figuras influyentes en la 'City' londinense que respaldan la campaña de Johnson porque consideran que es el líder político que ejecutará su agenda.

El aumento en las donaciones se produce tras una reunión entre Johnson y diversos hedge funds y ejecutivos de 'private equity' celebrada hace dos semanas en el club 5 Hertford Street, ubicado en el acaudalado distrito de Mayfair. Su dueño, el empresario Robin Birley, ha aportado 20.000 libras a la campaña del exalcalde de Londres, quien ya ha preparado un presupuesto de emergencia para hacer frente a un Brexit duro: recortes impositivos muy agresivos, una revisión del 'impuesto de timbre' (el conocido como 'Stamp duty' que grava todo tipo de documentos legales) y un embate a la regulación vigente.

Los principales donantes

A la donación de Robin Birley se suman las de Peter Cruddas, uno de los 'brexiteers' más prominentes de la 'City', con 50.000 libras; el financiero James Rouben, que ha aportado otras 50.000; o Johan Christofferson, cofundador del hedge fund estadounidense Christofferson Robb, que ha donado 36.000 libras a la campaña. La mayor aportación procede de Jon Wood, fundador de SRM Global, que ha colaborado con 75.000 libras.

Johnson también recibió en mayo 15.000 libras del financiero David Lilley, quien dirigía un fondo de inversión en comercio de metales junto a Michael Farmer, el antiguo tesorero del Partido Conservador. Lilley fue uno de los mayores donantes de "Vote Leave", la campaña oficial a favor del Brexit para el referéndum de 2016. Asimismo, el favorito para ocupar el número 10 de Downing Street recibió el mes pasado 10.000 libras de Graham Robeson, directivo de múltiples compañías propiedad del millonario David Rowlands.

Estas cantidades pueden parecer modestas en comparación con los millones de dólares que recaudan políticos estadounidenses pero, hasta ahora, Johnson ha logrado la cuarta mayor recaudación de la historia política británica reciente.

Carteles contra los líderes británicos Corbyn, May y Johnson. / EFE

"Muchos en la City apoyan el Brexit de manera incondicional"

Apoyar a Boris Johnson, adalid de los 'brexiteers' más radicales, supone apostar por sus planes para abandonar el bloque comunitario con o sin acuerdo con Bruselas -dejar la UE el 31 de octubre "a vida o muerte", en palabras del exalcalde de Londres-. Dadas las repetidas advertencias sobre las consecuencias de un Brexit duro que han lanzado el Banco de Inglaterra -"cualquier salida no negociada acarrearía aranceles automáticamente con el bloque comunitario"- o el ministro de Economía Philip Hammond -"en caso de 'no deal' no habrá dinero para más medidas que las destinadas exclusivamente a paliar el efecto de una retirada brusca"- sorprende que el sector financiero respalde la postura de Johnson. En la 'City', sin embargo, la visión es distinta.

"No me sorprende. Los hedge funds adoran la incertidumbre porque es cuando hacen dinero. Y nos consta que hay grandes banqueros de negocio y abogados que apoyan el Brexit de manera incondicional, ya no por el dinero -ellos no tienen problemas económicos, ni los tendrán- sino porque creen que a largo plazo será mejor para su país", explica a La Información una fuente financiera de la 'City'.