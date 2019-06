Hong Kong suspende temporalmente la propuesta de ley de extradición a China

La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, ha anunciado la suspensión de la propuesta de ley de extradición de delincuentes a China después de las históricas protestas de la ciudadanía contra lo que entendían como una vulneración de los derechos fundamentales por la falta de protección jurídica a la que se exponían los acusados en el país asiático.

"Después de estudiar la cuestión en los últimos dos días, quiero anunciar que vamos a que suspender temporalmente la enmienda", ha hecho saber Lam en rueda de prensa recogida por el 'South China Morning Post'.

Lam ha querido destacar los esfuerzos realizados por las instituciones de Hong Kong para acomodar la propuesta a las demandas de los ciudadanos y las organizaciones por los derechos humanos a pesar del rechazo generalizado.

"Creo que el Gobierno debería hacer todo lo posible para encontrar una manera de resolver todo vacío legal, al mismo tiempo que se hace justicia para los fallecidos y se mejora el sistema legal de Hong Kong", ha explicado Lam, quien ha manifestado su intención de "mantener el contacto con la sociedad, con una actitud abierta", antes de tomar una nueva decisión.

No se cancelará

La mandataria ha querido ratificar, no obstante, que la suspensión temporal de la propuesta no supone ni mucho menos su cancelación definitiva. En este sentido, Lam recordó el suceso considerado como uno de los detonantes de esta iniciativa: el asesinato en febrero del año pasado de una mujer embarazada en el norte de Taiwán a manos de su novio. El lugar del crimen - Taiwán es un territorio que reclama China pero sobre el que Hong Kong no tiene jurisdicción alguna - provocó un limbo legal que las autoridades querían resolver con esta propuesta.

"Ahora mismo tenemos dos objetivos: el caso de Taiwán y los vacíos legales. Es posible que no podamos lidiar con el primero, pero tenemos que llenar esos vacíos. En el momento en el que estamos, no creo que podamos decir que la propuesta vaya a suspenderse", ha aseverado.

Lam también defendió la actuación policial durante las multitudinarias protestas, que se saldaron con más de 70 heridos. "Llegó un momento en que se convirtieron en una revuelta", ha aseverado antes de acusar a algunos manifestantes de agredir al despliegue de protección "Era razonable y natural que los agentes de Policía hicieran cumplir la ley, y también es su misión hacerlo", ha dicho.

En lo que se refiere a la posición de las autoridades chinas, Lam ha asegurado que el politburó de Pekín le ha trasladado su "comprensión, confianza, respeto y apoyo" y que, si bien el proyecto de ley es obra del gobierno de Hong Kong, el Gobierno chino entiende que Hong Kong es muy diferente del continente, y que a veces no es fácil hacer "cosas buenas" en un territorio que goza de cierta independencia judicial como condición de su devolución a China, por parte de las autoridades británicas, en 1997.

La jefa ejecutiva, por último, ha eludido contestar a la pregunta de si tenía pensado dimitir del cargo, como han pedido grupos de oposición al Gobierno hongkongés.