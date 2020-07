Un incendio en la catedral de Nantes afecta al órgano y rosetón de la fachada

Un incendio declarado en la catedral de Nantes ha afectado al órgano y al rosetón de la fachada del edificio. Los bomberos trabajan para controlar el fuego declarado sobre las 08.00 de esta mañana en la catedral de San Pedro y San Pablo de la ciudad francesa. Tras varias horas los profesionales han dado por controladas las llamas, según han confirmado fuentes de Bomberos a los medios franceses.

Pese a los daños que se hayan podido generar, de los que todavía no hay información, la magnitud de este incendio no es comparable al que se produjo en Notre Dame de París en abril de 2019. "Por ahora el fuego está circunscrito", subrayó el responsable de los bomberos del departamento, el general Laurent Ferlay, en declaraciones a la prensa delante de la catedral. Ferlay afirmó que "no estamos en un escenario como el de Notre Dame" el 15 de abril del pasado año, cuando quedó destruida buena parte de la techumbre de la catedral de la capital francesa. Añadió que la situación tampoco es comparable a la del incendio que sufrió la propia catedral San Pedro y San Pablo de Nantes el 28 de enero de 1972, que dejó muy malparado el edificio.

Las llamas han comenzado en el interior del edificio y han llegado a asomar temporalmente por el medallón de la fachada, según han informado de bomberos de Loire-Atlantique al medio local 'Ouest-France'. Los bomberos fueron alertados esta mañana a las 7.45 locales (5.45 GMT) y cuando llegaron forzaron las puertas. El fuego se concentraba en la zona del órgano, junto al rosetón de la fachada.

Esa es la zona que ha resultado más afectada por las llamas, indicó Ferlay, que precisó que 104 bomberos están trabajando sobre el terreno y que permanecerían allí al menos todo el día de hoy. Las tareas de extinción todavía siguen su curso, aunque se da por controlado. "A las 10 horas: operación aún en curso. El fuego está controlado. 45 vehículos y 104 bomberos están en el lugar", ha hecho saber el Departamento de Bomberos en su cuenta de Twitter.

Esta no es la primera vez que esta catedral, situada en el corazón de Nantes se ve afectada por un incendio. El 28 de enero de 1972, el techo de la catedral gótica de San Pedro y San Pablo. Los servicios religiosos no se reanudaron hasta 1985, 13 años después del suceso.

Por ahora se desconocen las causas del incendio ni el daño provocado, aunque medios apuntan a que el órgano de la catedral puede ser el bien más dañado por el incendio. Mientras el fiscal de Nantes, Pierre Sennès, ha indicado que la investigación está dando prioridad a la hipótesis criminal.

La alcaldesa de Nantes, Johanna Rolland, ha asegurado por su parte, en declaraciones recogidas por BFMTV, que se hará lo posible para establecer las causas de lo ocurrido.