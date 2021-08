La isla de Eubea pide ayuda contra las llamas mientras Atenas se contamina

El gobernador de la provincia Central de Grecia, Fanis Spanos, ha pedido ayuda al Gobierno para lidiar con los incendios que siguen consumiendo viviendas y terrenos en la isla de Eubea, mientras que el ambiente en la capital, Atenas, se está volviendo irrespirable por las cenizas y el humo de las llamas que rodean la ciudad. "El fuego sigue sin cesar, está quemando bosques y destruyendo casas, está amenazando vidas humanas. Queremos por fin un buen número de aviones de extinción de incendios, que venimos exigiendo desde el primer día. Y más camiones de extinción de incendios", ha lamentado el gobernador en Facebook.

Los incendios, ha avisado, no se pueden combatir solo con excavadoras. "Si no hacemos nada, el fuego se extenderá por todas partes", ha advertido antes de pedir a los residentes que evacuaran varias áreas de Eubea durante los últimos días. Las personas también fueron llevadas por transbordadores porque las rutas terrestres estaban cortadas en algunas áreas. Muchas casas ya se han incendiado, pero aún no se dispone de cifras exactas sobre la magnitud de los daños.

Por otro lado, algunos bomberos todavía están concentrando sus esfuerzos en el área más densamente poblada al norte de Atenas, donde los incendios siguen ardiendo. La calidad del aire en la ciudad se ha vuelto casi insoportable, según los residentes, debido al humo de los incendios forestales que han llegado a los suburbios de la ciudad. "Cierre todas las ventanas y no salga de la casa", instruyeron las autoridades, mientras el vicegobernador de la Gran Atenas, Wassilis Kokkalis, ha avisado de que todos trabajan contrarreloj.

"Si no logramos contener los incendios hoy, tendremos un gran problema", según el vicegobernador, que ha informado de los arrestos de tres presuntos pirómanos. Los incendios forestales también continúan ardiendo cerca de Olimpia y Esparta en la península del Peloponeso, que también han provocado evacuaciones masivas.