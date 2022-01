Joe Biden matiza que EEUU no "tiene intención" de enviar tropas a Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aclarado que su Administración "no tiene intención" de enviar tropas propias o fuerzas de la OTAN a Ucrania, aunque ha advertido de "graves consecuencias" si de da un ataque por parte de Rusia. "Todos, desde Polonia en adelante, tienen motivos para estar preocupados por lo que sucedería y los efectos indirectos que podrían ocurrir (...) No tenemos intención de poner fuerzas estadounidenses o fuerzas de la OTAN en Ucrania, pero habrá graves consecuencias económicas", ha señalado Biden ante los periodistas.

Estas palabras del inquilino de la Casa Blanca se dan apenas un día después de que el Departamento de Defensa anunciara este lunes que está preparando a hasta 8.500 soldados para un potencial despliegue en el este de Europa. Según apuntó el Pentágono, estos soldados estarían dispuestos para colaborar con la Fuerza de Respuesta de la OTAN en caso de que la Alianza Atlántica decidiera desplegar estas tropas. Respecto al envío de estas 8.500 tropas, Biden ha señalado que depende de "lo que Putin haga o deje de hacer" para que se lleve a cabo o no, según se recoge en las declaraciones del mandatario recogidas en un comunicado de la Casa Blanca.

Si bien es cierto que anteriormente Biden ha defendido que el envío de tropas directamente a territorio ucraniano "no estaba sobre la mesa", el presidente sí que abogó por un refuerzo al Ejército de la OTAN si fuera necesario, algo que ya ha rechazado el propio secretario general de la organización, Jens Stoltenberg. "La OTAN no desplegará tropas de combate en Ucrania (...) Pero debemos asegurarnos d eque no haya malentendidos sobre nuestra preparación, nuestro compromiso de proteger y defender a todos los aliados, especialmente en la parte oriental de la alianza", ha apuntado Stoltenberg.