No va al médico por miedo al virus y le diagnostican un linfoma de Hodgkin

Una joven de 19 años se notó un bulto en el cuello en enero al que no dio importancia. En marzo ya se lo notaba más grande, como una moneda de diez céntimos, pero Gran Bretaña acababa de blindarse ante la pandemia del coronavirus y ella no quiso acudir al médico. Siete meses después se enteró que ese bulto era un tumor. Le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin. Ahora por delante tiene seis meses de quimioterapia. Un nuevo nombre que se suma a la larga lista de personas a las que por culpa del coronavirus no se les ha podido diagnosticar un cáncer o no han podido continuar con sus tratamientos.

Paige Heeland relata en The Sun que cuando conoció el resultado, después de que tardaran un tiempo en realizarle una biopsia, rompió a llorar junto a su madre. cuando conoció la noticia. Atrás queda ese mes de enero en el que se palpó por primera vez algo en el cuello y no le dio importancia. Ahora es ella, pese al miedo que le daba acudir al médico en plena crisis sanitaria, la que insta al resto de ciudadanos que no dejen pasar ni un día si se descubren algo así.

Paige vive en casa con sus padres y hermana mejor y ha asegurado que por culpa del coronavirus no quería ir al médico pero ahora se pregunta si "hubiera sido diferente si me hubieran diagnosticado antes quizá sería posible que no hubiera progresado hasta el estadio IV".

Joanne Mills es otro de los nombres de la lista. En su caso esta mujer, que también tenía mucho miedo a contraer el coronavirus y eso fue lo que impidió que acudiera al hospital cuando tuvo dolores en el pecho a principios de octubre, falleció el pasado 14 de octubre de un infarto.

Tampoco quiso llamar por teléfono a su doctor porque sabía que tenía que ser una consulta telefónica. Pensó que el malestar que tenía el pecho podía deberse a una mala digestión. Fue su familia la que la animó a que la viera un médico. Ahí es donde ella les responde que por un caso así lo que iba a conseguir como mucho era una consulta telefónica.

Cada vez son más las historias que se conocen de personas que por la pandemia están perdiendo la vida sin estar contagiados por la Covid-19. Una falta de diagnóstico o la interrupción del tratamiento o como en este caso el miedo a ir a un hospital y acabar contagiado son algunas de las causas que incrementa la fatídica lista de fallecidos desde que el coronavirus se convirtiera en pandemia. En Gran Bretaña el pasado lunes la cifra de contagiados nuevos ascendía a más de 18.000 personas. Ese día 80 personas perdían también la vida.