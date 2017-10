La tormenta "Brian" inunda áreas de la costa suroeste de Irlanda

La fuerte tormenta que azota varias zonas del Reino Unido, "Brian", ocasionó hoy inundaciones en algunas áreas costeras del suroeste de Irlanda.



La ciudad de Limerick es una de las más afectadas hasta el momento, donde el agua ha llegado a desbordar el río Shannon, mientras que en Galway se han construido barreras defensivas para prevenir inundaciones aunque algunas viviendas resultaron afectadas. También se han registrado inundaciones en carreteras de otras áreas costeras del sur y el oeste de Irlanda y se han cerrado al público zonas turísticas como los acantilados de Moher, en Co Clare, en cuya web se pedía a los visitantes que no se acercaran por resultar "extremadamente peligroso".



La tormenta "Brian" está azotando el país apenas una semana después del paso del ex huracán "Ofelia", que dejó tres fallecidos y numerosos daños físicos.



Las autoridades continúan manteniendo una advertencia "naranja" -la segunda según su nivel de gravedad-, para las zonas del sur y oeste de la costa de Irlanda, abarcando los condados de Mayo, Galway, Clare, Kerry, Cork, Waterford y Wexford con previsiones de vientos de hasta 130 kilómetros por hora.



Para el resto de Irlanda se mantiene una advertencia "amarilla" por vientos.