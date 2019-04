Nuevo revés para May: dimite el ministro para el Brexit por moratoria de la salida

El Gobierno de Theresa May vuelve a enfrentarse a una nueva crisis de dimisiones tras la sufrida el pasado mes de noviembre. Este miércoles han dimitido dos miembros de su Gobierno por las discrepancias con las decisiones de May acerca del Brexit. El primero en hacerlo fue el secretario de Estado para Gales, Nigel Adams. El segundo ha sido el ministro para el Brexit, Chris Heaton-Harris.

Heaton-Harris ha hecho pública su renuncia dentro del Gobierno, pero no de la Cámara de los Comunes (el Parlamento británico). El diputado por la provincia de Daventry, ha justificado su decisión de abandonar el gabinete de May por la deriva que ha tomado el Brexit. El conservador sostiene su dimisión en que "no puede apoyar" otra extensión del Artículo 50 (el de salida de la UE)" y que, por tanto, "no puede seguir dentro de su Gobierno".

Según Heaton-Harris, el Gobierno debería "haber cumplido con el resultado del referéndum de 2016" y haber abandonado la Unión Europea el 29 de marzo. Al mismo tiempo, el político defiende que él "preferiría" dejar la UE con el acuerdo de salida al que había llegado May con Bruselas. Así, Heaton-Harris alega que "después de mucha contemplación" decide no seguir coordinando las negociaciones con el bloque comunitario pero sí dentro de la Cámara de los Comunes, donde seguirá "representando a los votantes de Daventry".

Esta es la segunda dimisión en el mismo día y dentro del Gobierno de May. El primero fue el secretario de Estado para Gales, Nigel Adams. Según Adams, presenta su dimisión por el "grave error" que es pedir ayuda a Jeremy Corbyn para lograr un acuerdo mutuo con Bruselas de cara a conseguir el respaldo mayoritario de la Cámara de los Comunes.

Asimismo, Adams ha elogiado el "valor y estoicismo" mostrados por la primera ministra "durante una de las crisis más difíciles" que ha tenido el Reino Unido. El exsecretario de Estado británico advierte a Theresa May de que debe "evitar la calamidad" de que el laborista Jeremy Corbyn llegue al Gobierno.

El Parlamento continua bloqueado

Mientras tanto, el Parlamento de Westminster mantiene su actividad bloqueada por la división interna entre los partidos. El portavoz de la Cámara, John Bercow, ha bloqueado una propuesta para celebrar otra votación sobre alternativas al Brexit. La tercera en un mes.

La enmienda para presentar nuevas alternativas al acuerdo de May resultó en un insólito empate, 310 votos a favor y 310 votos en contra. De esta manera, el portavoz de la Cámara de los Comunes, ha usado el voto de calidad para desempatar la votación. Una opción parlamentaria que no se usaba desde hace 25 años.

Escocia pide aclaraciones sobre las "líneas rojas" de May

Tras la reunión que han tenido la ministra principal de Escocia y la primera ministra del Reino Unido, la líder escocesa ha declarado que no tiene claras cuáles son las "líneas rojas" de Theresa May. Para la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, la reunión ha sido "buena" y "abierta", pero no sabe "hasta dónde está May dispuesta a hacer concesiones" a los diferentes partidos de la Cámara de los Comunes. La política del Partido Nacionalista Escocés (SNP) sí ha dicho también que May "sí parece tener claros cuáles son los límites" de los demás partidos.

Para la ministra principal escocesa la "preocupación" principal es que "con la prisa por alcanzar algún compromiso", debido a la falta de tiempo, se alcance "un mal compromiso en los próximos días, si es que algo ocurre en los próximos días".

Esta reunión de May con Sturgeon se enmarca en una ronda de encuentros que está teniendo la primera ministra británica. Estas reuniones son con los diferentes líderes de los partidos presentes en el Parlamento, según ha comentado un portavoz del Gobierno. Es decir, exactamente lo mismo que hizo en enero, antes de ser rechazo por vez primera su acuerdo; en marzo, antes de ser rechazado su acuerdo por segunda vez; antes de la primera votación de opciones alternativas la pasada semana, que fueron todas rechazadas; y antes del segundo rechazo a las opciones alternativas el pasado lunes.

La ministra principal de Escocia se ha entrevistado también con el líder laborista Jeremy Corbyn y otros representantes políticos del Parlamento. Sobre la reunión con el político socialista, Sturgeon la ha calificado de "positiva" y ha mostrado su parecer acerca del posible acuerdo conjunto entre laboristas y conservadores.

La escocesa ha afirmado que le "sorprendería y decepcionaría mucho" si los laboristas se "venden" por un acuerdo conjunto "tan malo". Sturgeon se ha referido a la posibilidad de que Corbyn aceptara permanecer dentro de la unión aduanera para proteger los derechos de los trabajadores, pero sin libre circulación de personas.