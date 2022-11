Un oligarca ruso afín a Putin dice haber interferido en las elecciones de EEUU. 

Yevgeni Prigozhin, oligarca ruso y fundador del Grupo Wagner, afín al presidente del país Vladimir Putin, ha admitido haber "interferido" anteriormente en procesos democráticos en Estados Unidos y ha anunciado que tiene intención de seguir haciéndolo en el presente y en el futuro al ser cuestionado por una posible intromisión en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, previstas para el martes.

De esta manera, y en vistas a su estrecha relación con el mandatario ruso, a quien se le ha llegado a tildar de ser 'el chef de Putin', Prigozhin ha dejado entrever que Moscú ha intervenido en elecciones pasadas en Estados Unidos, según registra CNN. Aunque no se puede llegar a confirmar la veracidad de lo que anuncia Prigozhin, el oligarca ruso sí que ha incidido en que esta intromisión en los procesos democráticos se realiza "con cuidado, con precisión y quirúrgicamente".

Las autoridades estadounidenses ya han sancionado en anteriores ocasiones a Prigozhin por financiar la Agencia de Investigación de Internet, una conocida 'granja de trolls' rusa acusada de entrometerse en varias elecciones estadounidenses recientes. El pasado mes de septiembre, Prigozhin también admitió haber fundado el Grupo Wagner, un grupo privado de mercenarios acusado de crímenes de guerra en África, Siria y Ucrania.

El magnate Oleg Tinkov renuncia a la ciudadanía rusa

El magnate Oleg Tinkov, que perdió su banco digital Tinkoff por haber criticado a Rusia por la guerra en Ucrania y que se despidió recientemente de su país, también ha renunciado a la ciudadanía rusa, según ha informado el empresario. "He tomado la decisión de renunciar a la ciudadanía rusa. No puedo ni quiero que se me asocie con un país fascista que comenzó una guerra con su vecino pacífico y asesina a diario a gente inocente", escribió en su cuenta de Telegram.

"Para mí es una vergüenza seguir teniendo este pasaporte. Espero que más empresarios conocidos sigan mi ejemplo, de manera que se debilite el régimen de Putin y su economía y finalmente resulte derrotado", añadió el oligarca. El empresario se despidió en mayo de Rusia tras criticar la "deshumanización" del régimen ruso y afirmar que "Ucrania ganará porque el bien siempre vence al mal".

Tinkov vendió el 35% que tenía en el capital social del banco Tinkoff, el segundo privado más grande de Rusia en términos de clientes minoristas activos (unos 20 millones, según la entidad), a Interros, propiedad del magnate ruso del metal Vladímir Potanin. El propio oligarca, de 54 años, aseguró al diario The New York Times que fue una "venta desesperada, una venta forzosa" promovida por el Kremlin. De acuerdo con el empresario, vendió el paquete accionarial al 3% del valor que él cree valía su porcentaje en Tinkoff.

Por otra parte, el Kremlin ha restado importancia a las crecientes renuncias a la ciudadanía rusa por parte de varios multimillonarios del país con negocios internacionales. "Están en su derecho", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. Además, ha anunciado que los empresarios que reniegan de su pasaporte ruso "apenas tienen negocios en el país" y no son miembros activos de la vida empresarial en Rusia.