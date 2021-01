La OMS critica a la Unión Europa tras la prohibición de exportación de vacunas

La subdirectora de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Acceso a los Medicamentos y Productos Sanitarios, Mariangela Simao, ha calificado de "muy preocupante" tras la prohibición de exportaciones de vacunas por parte de la Unión Europea (UE). La Comisión Europea anunció ayer la adopción de un mecanismo para controlar las exportaciones de vacunas que le permitirá impedir que las compañías farmacéuticas vendan a terceros países dosis producidas en el bloque si no son capaces de cumplir con el reparto prometido a los Estados miembros.

Bruselas, no obstante, especificó que el objetivo principal es aumentar la transparencia y negó que persiga "bloquear" la exportación de vacunas fuera de la UE. Esta medida "de emergencia" entraría en vigor inmediatamente y sería aplicable durante el primer trimestre del año, aunque podría ser renovada si los problemas persisten. "Es una tendencia muy preocupante. No ayuda poner barreras que no permitirán el movimiento libre de los ingredientes para hacer vacunas y tratamientos en todo el mundo", ha argumentado la responsable del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas.

"La cadena es tan global que es muy preocupante que haya prohibiciones a la exportaciones de vacunas de la Covid-19. Necesitamos un acceso equitativo y para ello tiene que haber un flujo libre. Esto no beneficia a ningún país y puede dañar los esfuerzos globales", ha añadido al respecto. Sobre este mismo tema, Bruce Aylward, asesor senior de la OMS, ha agregado que "cuando hay restricciones comerciales, los países más pobres son los que más sufren". "Ya están en gran desventaja. Los países ricos acaban encontrando la forma de burlar las restricciones", ha denunciado.

Pregunta acerca de la falta de vacunas en algunos lugares del mundo, Simao ha instado a "diversificar la fabricación de vacunas". "Ahora mismo está demasiado concentrada. Será importante para las vacunas, pero también para cualquier tratamiento que surja para el Covid-19", ha insistido. Por otra parte, la científica jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, ha avanzado que la OMS podría dar su visto bueno a la vacuna de AstraZeneca, recomendada este viernes por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), como uso de emergencia en las próximas dos semanas.

"Tenemos la esperanza de que en las próximas dos semanas, como máximo, esto ocurra. Deberíamos tener un listado de uso de emergencia, siempre y cuando, por supuesto, todo vaya según lo previsto y todos los datos estén ahí y podamos empezar a recibir dosis de los centros de fabricación de la India y Corea del Sur", ha señalado. Aylward ha avanzado, además, que COVAX, el mecanismo liderado por la OMS para compartir las vacunas en todo el mundo, "intentará dar hoy a los países, incluidos los de América Latina, una aproximación de cuántas vacunas de Covid-19 podrán recibir y cuándo". "Ayudará a los países a comenzar a prepararse. Esperamos que comenzar a moverlas en febrero", ha afirmado.