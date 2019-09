Un referéndum más preciso para salvar a Reino Unido del Brexit 'duro' de Johnson

Boris Johnson continúa su cruzada contra todos para llevar a término la retirada de Reino Unido, con o sin acuerdo con la UE. En el último capítulo, el primer ministro ha amenazado con purgar el Partido Conservador y Unionista de los diputados díscolos que pretenden bloquear esta semana en el Parlamento el Brexit 'duro'. Aún más, este lunes Johnson ha anunciado que renuncia a convocar elecciones generales si pierde la votación en la Cámara de los Comunes, porque sigue "comprometido" a ejecutar el Brexit el próximo 31 de octubre. Eso sí, de prosperar el bloqueo de la oposición, su principal rival sería el líder laborista, Jeremy Corbyn, quien ya ha anunciado que pedirá inmediatamente otros comicios, así como sus planes para llevar a cabo un segundo referéndum si se convierte en el nuevo primer ministro.

Para ello, primero tiene que aprobarse el proyecto de ley desvelado este lunes por Hilary Benn, jefe del comité negociador de los laboristas para el Brexit y previsto para que antes del 19 octubre 2019 Johnson esté obligado a llevar a cabo una de las tres siguientes acciones: que los parlamentarios aprueben un acuerdo de retirada, que los parlamentarios aprueben una moción acordando un Brexit sin acuerdo, escribir a la UE solicitando una extensión del artículo 50 más allá del 31 de octubre. A diferencia de la enmienda que ya aprobaron (en dos ocasiones) los 'comunes' entre enero y marzo, esta no sería meramente consultiva, sino de obligado cumplimiento por parte de Johnson.

Mira también Boris Johnson renuncia a convocar otras elecciones para evitar el bloqueo opositor

El texto de la carta que debería enviarse al presidente del Consejo Europeo solicitando una extensión se establece en un cronograma del proyecto de ley, el cual contiene el segundo plazo: el 31 de enero de 2020. Esta sería la fecha de una hipotética nueva prórroga (en caso de que la UE la ratificase), aunque el texto no especifica qué ocurriría si no se logra un acuerdo antes de ese momento... Lo que en la práctica supone que el estancamiento podría perpetuarse más allá del 31 de enero.

Por eso, la sombra de la convocatoria de elecciones generales planea sobre los diputados británicos. La mayoría aún cree posible que Johnson convoque nuevos comicios que se celebrarían antes del 31 de octubre, en plena suspensión del Parlamento, en caso de que pierda la votación clave de esta semana. Además, Corbyn también lleva reclamando elecciones generales desde la semana pasada para frenar a Johnson, por lo que no sería descartable que los británicos tuviesen que acudir a votar de nuevo de forma inminente.

La ambigüedad del referéndum de 2016

Pero que Johnson no haya anunciado elecciones en caso de perder la moción contra su plan no significa que no se guarde ese as en la manga. En este sentido, Corbyn explicaba este lunes que hará todo lo posible para frenar el Brexit sin acuerdo, empezando por el bloqueo legislativo impulsado en el Parlamento británico para frenar el plan de Boris Johnson. Y, en caso de aprobarse esta ley esta semana, plantearía inmediatamente elecciones generales. También ha vuelto a pedir a la oposición y los diputados díscolos del Partido Conservador su apoyo para sacar adelante una moción de censura contra el actual primer ministro.

Además, Corbyn ha prometido un segundo referéndum, en caso de llegar a Downing Street, que incluiría dos opciones: quedarse en la UE o salir de ella, explicitando de qué modo concreto se articularía la retirada del bloque comunitario. Una segunda opción que sería decidida en el Parlamento para evitar el estancamiento actual del proceso. Algo que supone un avance significativo respecto a la cuestión original del Brexit en 2016, cuya ambigüedad ha derivado en buena parte en el estancamiento del proceso en la actualidad.

"Primero, debemos unirnos para frenar un Brexit sin acuerdo. Esta semana podría ser nuestra última oportunidad", señalaba el lunes Corbyn, quien indicó que su formación trabaja ya junto con otros grupos políticos en la oposición "para hacer todo lo que sea necesario para apartar al país del precipicio" del Brexit 'duro'."Cuando un Gobierno se encuentra sin mayoría, la solución no es socavar la democracia. La solución es dejar que los ciudadanos decidan y convocar unas elecciones generales", añadía.