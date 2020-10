Portugal bate su récord histórico de casos diarios con 1.646 nuevos positivos

Las autoridades de Portugal han confirmado este sábado el número de contagios diarios de coronavirus más alto desde la declaración de la pandemia en el país: 1.646 casos a los que hay que añadir otros cinco fallecidos diarios. Este dato supera con creces el máximo hasta ahora, los 1.516 positivos registrados el pasado 10 de abril.

Con estas cifras el número total de casos es de 85.574, mientras que el total de fallecidos ha ascendido a 2.067, según el balance recogido por el diario portugués 'Público'.

La mayoría de los nuevos casos detectados en las últimas 24 horas se han registrado en el norte del país (un 55,9 por ciento, 920 contagios) y en la región de Lisboa y el Valle del Tajo (un 33,1 por ciento, 546 casos), de acuerdo con el boletín epidemiológico de la Dirección General de Salud (DGS).

Como nota positiva, la DGS ha confirmado 639 personas recuperadas en las últimas horas, hasta un total de 52.803 altas desde la declaración de la pandemia.

Excluyendo estos casos y defunciones, hay 30.704 casos activos en Portugal, 1.002 más que el día anterior. Además, hay 831 personas hospitalizadas (20 más en las últimas 24 horas), 122 de las cuales se encuentran en cuidados intensivos (tres menos que el viernes).

El primer ministro luso, António Costa, ya advirtió a mediados de septiembre de que, si se mantenía la tendencia, Portugal superaría tarde o temprano el umbral del millar de positivos diarios. El país permanece bajo estado de contingencia para contener los efectos de esta segunda ola de contagios.

El presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, ha admitido este viernes que Portugal se asoma a un "periodo muy grave" y ha advertido de que la situación podría prolongarse "no un día, no una semana, sino semanas o meses". No descarta que se puedan endurecer las medidas a partir del 15 de octubre y ha planteado "repensar" la Navidad.