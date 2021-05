Secuestrados 200 estudiantes mientras estaban en una escuela de Nigeria

Unos 200 estudiantes de una Escuela Islámica Salihu Tanko de Tegina, en el norte de Nigeria, han sido secuestrados este domingo en un ataque de individuos armados, según ha informado el diario nigeriano 'Punch'. Una persona ha muerto y otra ha resultado herida grave por los disparos de los atacantes. La escuela atacada está en la zona local de Rafi, en el estado de Níger y el asalto se ha producido en torno a las 16.30 horas, según ha relatado a 'Punch' un vecino de la zona identificado como Zayyad Mohammed.

El secretario del gobierno provincial, Ahmed Matane, ha confirmado el ataque, pero no ha podido concretar la cifra de estudiantes raptados. "Sí. Ha habido un ataque a la escuela coránica, pero no tenemos aún la cifra exacta de estudiantes que han sido secuestrados. Estamos en contacto con las familias de la zona para determinar cuántos niños han sido secuestrados", ha relatado. Otro portavoz estatal ha apuntado que "quienes no puedan cruzar la zona boscosa serán liberados" y ha confirmado dos personas heridas por arma de fuego en el ataque.

También ha confirmado el ataque la Policía estatal a través de un portavoz, Wasiu Abiodun. "El 30 de mayo de 2021 sobre las 15.00 horas bandidos armados en motocicletas invadieron la localidad de Tegina, Rafi, disparando idiscriminadamente y han secuestrado a una cifra aún por determinar de niños de la Escuela Islámica Salihu Tanko de Tegina", ha explicado.

Por el momento se desconoce qué grupo ha estado detrás del ataque contra la escuela en medio de un aumento de este tipo de incidentes que ha llevado al cierre de centros educativos en varios estados del país africano. Los ataques en Nigeria, anteriormente centrados en la zona noreste del país -donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)- se han extendido durante los últimos meses a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.

Naciones Unidas ha lamentado el asedio que sufren los estudiantes de la región, ya que recientemente produjo, por ejemplo, el secuestro de cerca de 280 niñas en el estado de Zamfara -ya liberadas-, al noroeste del país, mientras en diciembre más de 300 niños fueron también secuestrados. El pasado 14 de abril se cumplieron siete años desde el secuestro por el grupo armado Boko Haram de 300 niñas en el norte de Nigeria. El ataque sacudió al mundo y levantó olas de indignación pidiendo la liberación de las niñas. La mayoría de las niñas escaparon o fueron liberadas después, pero más de un centenar permanecen cautivas.