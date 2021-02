Seúl detecta un gato positivo en Covid en la primera semana de test a mascotas

Primer gato con Covid-19 en Seúl. Tras implantar el nuevo sistema que testa a las mascotas, el ayuntamiento de Seúl informó esta misma mañana que ha detectado el primer positivo en un felino en su primera semana de análisis. El gato que ha resultado positivo en la prueba tiene entre 4 y 5 años y reside con una familia que le transmitió el virus y en la que todos los miembros están contagiados, con el primero de ellos dando positivo el pasado 10 de febrero, según un comunicado remitido por el Gobierno Metropolitano.

Después de conocerse los primeros positivos en la familia, el gato comenzó a vomitar y a mostrarse cansado, por lo que se le tomaron muestras por vía nasofaríngea y rectal que dieron positivo al someterlos a PCR, explicó a Efe una portavoz del ayuntamiento. El felino se encuentra actualmente en cuarentena de 14 días en un centro de acogida de animales municipal puesto que todos los miembros de la familia están en centros médicos (Corea del Sur hospitaliza a la mayoría de casos positivos), según informa EFE.

En todo caso, el protocolo establecido por Seúl, primera ciudad del mundo que establece un sistema de testeo de mascotas, no obliga a que los animales que den positivo sean enviados a centros específicos. Puesto que aún no se ha demostrado que los animales puedan contagiar a los humanos, Seúl permite conservar a aquellos que hayan dado positivo en la casa propia o de un cuidador designado con tal de que no estén en contacto directo con otros animales o personas. Desde que inauguró su sistema para testar mascotas el pasado 10 de febrero, Seúl ha sometido a las pruebas para detectar el coronavirus a tres perros y al mencionado gato.

Solo aquellas mascotas que muestren síntomas o hayan estado en contacto con humanos infectados pueden someterse al sistema de testado municipal. Aunque de manera muy aislada, mamíferos de distintas especies han resultado contagiados de la Covid-19 por humanos en distintos lugares del mundo, desde perros hasta visones e incluso leones o gorilas.