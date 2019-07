Suspender el Parlamento: ¿la solución de Boris Johnson para llegar al Brexit duro?

Boris Johnson es un hombre de recursos: si en las últimas semanas no ha sido capaz de explicitar cómo se articularía un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre (cuando expira la prórroga negociada con la UE), ahora ha dejado abierta la puerta a suspender el Parlamento británico si es necesario para sacar adelante la retirada unilateral de Reino Unido del bloque comunitario. Una indefinición en línea con su discurso escaso de contenido concreto que, además, podría iniciar una batalla legal sin precedentes en el país.

La polémica ha surgido esta semana a raíz de un debate televisivo contra su rival, Jeremy Hunt, en el que Johnson ha dejado caer la amenaza en forma de evasiva: ante una pregunta sobre si suspendería el Parlamento británico (en el caso de que llegue a ser primer ministro), el líder conservador insistió en que no iba "a quitar nada de encima de la mesa". A lo que añadió: "Es completamente absurdo en esta etapa de las negociaciones para Reino Unido debilitar de nuevo su posición". Por su parte, Hunt argumentó que "cuando eso ha ocurrido en el pasado y el Parlamento se ha cerrado contra su voluntad, lo que tuvimos fue una guerra civil [en referencia a las tres suspensiones del rey Carlos I entre 1625 y 1629], por lo que mi respuesta es que no".

Hasta ahora, Boris Johnson no ha escondido que su amenaza de salir de la UE, con acuerdo o sin él, se trata de una "estrategia de negociación", pero tampoco ha especificado más. Ni una palabra sobre qué tipo de acuerdo negociaría con la UE. ¿El de May revisado? ¿Uno completamente nuevo? ¿Negociado con la oposición? ¿Aprobado en primer lugar en el Parlamento británico? Tampoco ha soltado prenda sobre cómo se articularía un Brexit sin acuerdo, ni cómo prepararía al país a nivel económico y comercial para afrontarlo.

¿Cómo se suspende el Parlamento británico?

La jugada de Boris Johnson pasa por un tecnicismo en el reglamento de la Cámara de los Comunes, que establece que la cámara puede ser suspendida (en inglés, el término que define esta acción es "prorogation") para establecer el final de una sesión. Según la web del Parlamento británico, la Reina pronuncia un discurso a modo de cierre, con lo que se suspenden todos los asuntos que se estén tratando en ese momento y el poder legislativo queda sin cámara con la que articularse.

Para poder suspender las sesiones parlamentarias, el primer ministro tendrá que pedirle a la reina Isabel II, jefa del Estado británico, el permiso para hacerlo. En este sentido, la monarca estaría en medio de una controversia constitucional sin precedentes en la historia moderna. Sin embargo, John Bercow, Mr. Speaker del Parlamento británico ya ha advertido de que una suspensión de la cámara "simplemente no va a ocurrir".

en cualquier caso, la posibilidad que maneja Johnson es utilizar ese vacío momentáneo de poder para que los comunes no puedan votar sobre la cuestión del Brexit y éste termine llevándose a término el próximo 31 de octubre sin oposición parlamentaria alguna. La suspensión es distinta de la disolución de la Cámara de los Comunes, que solo se lleva a cabo cuando se van a celebrar nuevas elecciones, lo que deja a Reino Unido sin Parlamento durante 25 días, según el reglamento introducido en 2011. Esta opción tampoco está descartada en el caso de Johnson, ya que no ha aclarado si dimitirá tras el Brexit (siempre en el caso de ser elegido primer ministro).

Las reacciones no se han hecho esperar y, desde su rival en la carrera por gobernar el pais (Jeremy Hunt), hasta los laboristas y 'tories' díscolos, han anunciado que plantearán una dura batalla judicial si Johnson decidiese optar por esta vía. Uno de los mayores detractores del plan es el exprimer ministro británico, también conservador, John Major, quien aseguraba este miércoles que está dispuesto a acudir a la Justicia para impedir que el próximo primer ministro intente suspender el Parlamento para materializar un Brexit sin acuerdo.

En declaraciones a la BBC, Major (en el poder entre 1990 y 1997) explicaba que una medida así por parte del nuevo primer ministro -Boris Johnson o Jeremy Hunt- sería "totalmente inaceptable". "No puedes y no debes sobrepasar al Parlamento de esta manera. No puedo imaginarme cómo alguien pueda pensar que es correcto", subrayó el antiguo primer ministro, favorable a la permanencia del país en la UE. También señaló que está dispuesto a ir a los tribunales para pedir una revisión judicial de una eventual suspensión del Parlamento. Una medida a la que se sumaría el líder laborista, Jeremy Corbyn, quien ya ha anunciado que planteará al próximo primer ministro un segundo referéndum sobre el Brexit.