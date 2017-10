Trump abre la puerta a bombardear Corea y Kim Jong Un presume de armas

La tensión entre Corea del Norte y EEUU no para de crecer. Las declaraciones del presidente de EEUU y de Kim Jong un son cada vez más amenazantes. Trump ha dejado claro que todos estos años de diálogo con el hombre cohete, como él llama al líder norcoreano, no han servido para nada. "Solo una cosa funcionará", dejó claro el presidente. Trump no especificó si con esta expresión se refería a llevar a cabo una acción militar contra el régimen de Pyongyang, aunque es una posibilidad que ha dicho muchas veces que no descarta. Volvió a usar el latiguillo ya veréis, no se sabe si como aviso a navegantes.



El líder norcoreano Kim Jong-un no ha tardado en contestar, orgulloso de su "valioso" programa nuclear que ahora ve vital para hacer frente a las amenazas de EEUU. Mientras Corea del Norte celebra entre hoy y el martes dos importantes aniversario para el régimen, los medios norcoreanos recogieron hoy el mensaje de Kim que calificó de "totalmente acertada" su política de apostar de manera simultánea por el desarrollo de la economía y de su arsenal nuclear.



El líder norcoreano hizo estos comentarios en una reunión plenaria del poderoso Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, que abordó ayer sábado la situación del país y aprobó algunos nombramientos de alto rango, informó hoy la agencia estatal norcoreana KCNA.



"Las armas nucleares defienden nuestro destino"

Las armas nucleares de la República Popular Democrática de Corea son un valioso fruto de la sangrienta lucha de su pueblo por defender el destino y la soberanía del país de las prolongadas amenazas nucleares de los imperialistas estadounidenses", señaló Kim Jong-un durante la reunión.



En un claro desafío a la comunidad internacional, el líder supremo pidió que se continúe "de manera invariable por este camino en el futuro" y aseguró que "la economía nacional ha crecido este año con gran fortaleza", a pesar de las duras sanciones impuestas en respuesta al programa nuclear y de misiles de su régimen.



La hermana menor de Kim Jong Un gana poder

Durante el plenario de este sábado en Pyongyang, que se celebra al menos una vez al año, la hermana menor del líder norcoreano, Kim Yo-jong, fue elegida como uno de los nuevos miembros del politburó del Comité permanente del Partido.



Los analistas ven este nombramiento como otra señal de que esta mujer de unos 30 años está ganando cada vez más poder y presencia en el hermético régimen norcoreano. El resto de cambios en la remodelación de la cúpula de poder ayudan también a dilucidar quienes son las personas que forman el circulo de poder más cercano alrededor de Kim Jong-un. Uno de los más estrechos colaboradores del líder, Choe Ryong-hae, de 67 años y vicepresidente del Partido de los Trabajadores, se convirtió también en miembro de la Comité Central Militar del Partido.



Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Ri Yong-ho, que recientemente viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, fue elegido miembro del politburó del Comité permanente, lo que refuerza su posición.



El comité permanente del politburó, el órgano de más poder del Partido, está formado entre otros por Choe, Kim Jong-un, el presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, Kim Yong-nam, y el director del Buró Político General de las fuerzas armadas de Corea del Norte, Hwabg Pyong-so.



La reunión tuvo lugar de cara a la conmemoración hoy del 20 aniversario del nombramiento como secretario general del Partido de los Trabajadores de Kim Jong-il, padre del actual líder. Unas 100.000 personas, entre ellas altos cargos del régimen, se congregaron hoy en la plaza Kim Il-sung, para participar en un evento, que concluyó con fuegos artificiales y que sirvió para rendir homenaje la figura del que fuera líder desde 1994 hasta 2011.



El vicepresidente del Partido, Choe Ryong-hae, hizo un llamamiento en su discurso para "vencer las sanciones" con un mayor desarrollo económico y ganar "la lucha final" contra EEUU, según recogieron los medios norcoreanos.



Además, este martes se celebrará el 72 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea, una de las fechas más importantes del calendario norcoreano.



Las autoridades de Seúl han alertado en los últimos días que Pyongyang podría efectuar un nuevo lanzamiento de misiles coincidiendo con esta celebración por lo que mantiene "su vigilancia y preparación", aunque han reconocido que no se detectado ningún signo de que la provocación vaya a ser inminente.