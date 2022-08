Trump reclama la devolución de todos los documentos incautados por el FBI

El expresidente estadounidense Donald Trump ha pedido al FBI que devuelva los documentos incautados durante la redada en la mansión de Mar-a-Lago, alegando que los agentes se llevaron material confidencial y protegido por las relaciones abogado-cliente. "Me acabo de enterar de que el FBI, ahora famoso por el registro en Mar-a-Lago, se llevó cajas de material con el privilegio abogado-cliente y también otro material ejecutivo, que son conscientes de que no deberían haberse llevado", ha dicho Trump en la red Truth Social. Por este motivo, ha pedido "respetuosamente" la devolución "inmediata" de estos documentos, un día después de que la cadena 'Fox News', afín a Trump, ya denunciase el sábado que entre la documentación incautada habría papeles supuestamente protegidos, informa The Hill.

El FBI se llevó once lotes de documentos clasificados durante el registro de hace una pasada en la mansión que Trump tiene en Florida, en virtud de una orden que facultaba a los agentes para incautarse supuestamente clasificados. El exmandatario alega que él mismo desclasificó los documentos sospechosos.

La orden de registro a la vivienda del expresidente de EEUU Donald Trump (2017 - 2021), publicada el pasado viernes, revela que el exmandatario se llevó material clasificado a casa, por lo que podría haber vulnerado la Ley de Espionaje, además de haber obstruido el trabajo de la Justicia. El fiscal general de EEUU, el demócrata Merrick Garland, pidió al juez que la orden de registro y el inventario de lo requisado en la redada que el FBI hizo el pasado lunes en la residencia de Trump en Mar-a-Lago (Florida) dejaran de estar bajo secreto de sumario, algo a lo que el exmandatario accedió y la orden se publicó.

En ella se indica que a Trump se le investiga por la posible comisión de tres crímenes: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitarle para ocupar cargos políticos. Por su parte, el inventario muestra que entre la documentación requisada figuran veintiséis cajas etiquetadas cada una con un número, así como varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de "alto secreto" o "confidencial".

En dicha orden figura lo que el FBI podía requisar: Cualquier documento o caja con marcas de "clasificado", cualquier indicio de transmisión de datos o información sobre seguridad nacional y cualquier archivo presidencial creado entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021, los cuatro años de mandato de Trump. También podían buscar cualquier prueba de destrucción de documentos de la Presidencia.

La orden detalla las características de Mar-a-Lago, una mansión con "aproximadamente 58 dormitorios y 33 baños" situada en una propiedad de 6,8 hectáreas y en la que se podía también revisar "la oficina 45", en alusión al número que ocupa Trump como presidente de EE.UU. En la red social Truth, Trump se defendió al asegurar que "en primer lugar, todo estaba desclasificado. En segundo, no necesitaban 'incautarse' de nada. Lo podrían haber conseguido en cualquier momento, sin hacer política ni entrar en Mar-a-Lago. Todo estaba en un almacén seguro. (...) Lo único que tendrían que haber hecho era preguntar".