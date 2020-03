EEUU inicia pruebas en seres humanos para dar con la vacuna frente al COVID-19

Estados Unidos inició este lunes las pruebas en seres humanos para una vacuna que proteja del coronavirus, informaron los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés) en un comunicado.

"La fase 1 de la prueba clínica para evaluar una vacuna de investigación diseñada frente a la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) ha empezado en el Instituto de Investigación Sanitaria Kaiser Permante Washington en Seattle (KPWHRI)", dijeron desde los NIH, que financian este proyecto.

El ensayo abierto inscribirá a 45 voluntarios adultos sanos de entre 18 y 55 años durante aproximadamente 6 semanas. El primer participante recibió la vacuna en investigación hoy mismo. El estudio está evaluando diferentes dosis de la vacuna experimental para dictaminar su seguridad y su capacidad para inducir una respuesta inmune en los participantes. Este es el primero de múltiples pasos en el proceso de ensayo clínico para evaluar el beneficio potencial de la vacuna.

La vacuna se ha bautizado como ARNm-1273 y fue desarrollada por científicos del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) y sus colaboradores en la empresa de biotecnología Moderna, Inc., con sede en Cambridge, Massachusetts.

Los primeros casos de COVID-19 se identificaron en diciembre de 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, China. A fecha del 15 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado 153.517 casos de COVID-19 y 5.735 muertes en todo el mundo.