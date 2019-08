Una 'youtuber' publica por error un vídeo en el que se ve cómo pega a su perro

Brooke Houts es una 'youtuber' americana que cuenta con 340.000 seguidores en su canal. En él publica varios vídeos semanales grabando aspectos de su vida, que van desde hábitos gastronómicos hasta el día a día de su cachorro dóberman, un perro habitual en los vídeos de la joven en los que suele mostrar la complicidad que existe entre ellos.

Esta semana, Houts tenía planeado subir otro vídeo con su perro, pero en lugar de una producción cuidada publicó por error un fragmento de grabación en el que se ve cómo pega a su perro en repetidas ocasiones ya que el can no hace caso a sus instrucciones.

Primero le golpea en la cabeza cuando se pone a dos patas, después le vuelve a pegar cuando se acerca a ella mientras graba y, finalmente, lo empuja, sacando al animal del plano de cámara.

El vídeo se volvió viral y la 'youtuber 'respondió rápidamente a la polémica que surgió en las redes sociales. “Pido perdón a todos los que han podido ser ofendidos por ese vídeo. Mi perro no sufrió de ninguna manera por las acciones que hago en el vídeo. No le golpeé, aunque entiendo que pueda parecerlo”, señala. Eso sí, Houts reconoce que de todos modos no debería “haber gritado” ni “haberse mostrado agresiva” con su perro.