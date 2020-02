20 años de políticas de Sociedad de la Información

En 2020 se cumplen 20 años de la creación de la primera Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) y, también, de las primeras políticas públicas de Desarrollo de la Sociedad de la Información, más allá de las competencias en materia de Telecomunicaciones, que ya existían en la antigua Secretaría General de Comunicaciones (1985-2000).

20 años es un plazo de tiempo razonable para echar la vista atrás y, entre todos, repasar lo que han sido estas dos primeras décadas del siglo XXI en lo referente al desarrollo no sólo tecnológico de internet, sino también social y económico. Un año en que además se da un nuevo impulso a estas políticas, con la reorganización de la Secretaría de Estado y la creación de otra y de un Alto Comisionado.

Sería, creo, una buena idea realizar algún tipo de publicación sobre estos 20 años, con la participación de todos los protagonistas: no sólo los que han pasado por la Administración General del Estado, sino también por las Comunidades Autónomas, empresas del sector TIC y organizaciones civiles, porque ha habido continuidad en las políticas, y los avances que se han producido en este terreno se deben a todos.

Ministerio de Ciencia y Tecnología (2000-2004)

El Real Decreto 557/2000, de 27 de abril, de reestructuración de los Departamentos ministeriales, creó el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, del que dependía la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, y la nueva Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (art. 5.3), en un intento de reunir todas las competencias de Investigación e Innovación.

El Real Decreto 696/2000, de 12 de mayo, estableció la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia y Tecnología e hizo depender de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información: la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (sector TIC) y la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (el no-sector).

De aquella época son el primer plan de desarrollo de la Sociedad de la Información: Plan de Acción ‘Info XXI’ (2001), las primeras leyes de Internet: Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (2002), Ley General de Telecomunicaciones (2003) y Ley de firma electrónica (2003) y la creación y puesta en marcha de la Entidad Pública Empresarial Red.es (2000-2002).

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2004-2011)

Esta configuración duró hasta el año 2004, en el que, con el cambio de gobierno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología se desmembró y desapareció, y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información pasó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (art. 10 del Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales).

El Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, aprobó la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y confirmó las dos Direcciones Generales (art. 9). Pero en 2010, por un Plan de Racionalización de las Administraciones Públicas, se suprimió la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, pasando sus Subdirecciones Generales a depender, directamente, del Gabinete.

De esta época es el Plan Avanza (2006-2010) y el Plan Avanza 2 (2011-2015), que apenas se aplicó, y leyes como la Ley de Propiedad Intelectual en la Sociedad de la Información (2006), Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (2007), la Ley de medidas de impulso de la Sociedad de la Información (2007) y la Ley General de la Comunicación Audiovisual (2010).

Ministerio de Industria, Energía y Turismo… y Agenda Digital (2011-2018)

Esta configuración continuó hasta el año 2011, en el que, con un nuevo cambio de gobierno, el Ministerio pasó a ser el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, aunque esto no afectó a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (art. 10, Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales).

De esta época es la Agenda Digital para España (2013) y leyes como: la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (2013), la Ley de impulso de la factura electrónica (2013), la Ley General de Telecomunicaciones (2014), la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, sobre el ‘canon digital’ (2014), y la modificación del Código Penal, para regular los ciberdelitos (2015).

En el año 2016, con el cambio de equipo en el gobierno, hubo un cambio de nombre del Ministerio y de la Secretaría de Estado, que pasaron a denominarse: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales).

Ministerio de Economía y Empresa… y Transformación Digital (2018-2020)

Tras la moción de censura (2018) y el correspondiente cambio de Gobierno, el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, hizo que la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital pasara a depender del Ministerio de Economía y Empresa, lo que fue bien recibido por el sector, como un espaldarazo a la Economía Digital.

No obstante, poco después, por Real Decreto 948/2018, de 24 de julio, se modificó el nombre de la Secretaría de Estado por el de Secretaría de Estado para el Avance Digital, que, sin embargo, no pudo avanzar mucho, porque se centró en preparar y anunciar una Estrategia ‘España, Nación Emprendedora’, que no llegó a ver la luz, y un Proyecto de Ley de start-ups, que se quedó en la fase de consulta pública.

Finalmente, tras las elecciones de noviembre de 2019 y la formación del gobierno, el art. 16 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, crea el nuevo Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y dos Secretarías de Estado: la de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la nueva de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Vicepresidencia Tercera, Alto Comisionado y Secretaria General

A la estructura del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital hay que añadir el hecho de que su titular haya sido nombrada Vicepresidenta Tercera, lo que, sin duda ayudará a la coordinación de las políticas públicas digitales con los otros Ministerios; pero hay dos hechos que han suscitado cierta prevención, si bien hay que dejar margen de confianza y ver los resultados que se vayan produciendo.

El primero es la creación de un Alto Comisionado para el proyecto “España Nación Emprendedora”, dependiente directamente de la Presidencia del Gobierno. ¿Será capaz Francisco Polo, cuya relación con la Ministra y Vicepresidenta Tercera no es muy buena, de llevar a cabo sin la estructura y medios de una Secretaría de Estado debajo lo que no pudo llevar a término cuando la tenía?

El segundo es que la Secretaría General de Administración Digital pase a depender del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, encuadrada en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial; lo cual no parece que tenga mucho que ver con la Economía Digital, sino más bien con la digitalización de las Administraciones Públicas. Pero el movimiento ya se demostrará andando.