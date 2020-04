Lo contrario de la 'información veraz' no son las 'noticias falsas'

El pasado lunes 6 de abril, en una rueda de prensa conjunta, el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, planteó la revisión de los instrumentos legales para perseguir los bulos, y el Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recordado que “los ciudadanos tienen el derecho constitucional a recibir información veraz y que se están "monitorizando" las redes sociales en busca de "bulos y noticias falsas".

Estas declaraciones del Gobierno coinciden en el tiempo con sendas iniciativas de los partidos que lo conforman. Por un lado, Unidas Podemos ha presentado ante la Fiscalía dos denuncias contra bulos que critican al Gobierno, y el PSOE ha pedido en las redes sociales a sus seguidores que hagan “un pantallazo para poder revisar la publicación o noticia y analizar las posibles acciones legales”.

Todo ello ha abierto, nuevamente, el debate sobre si es necesario regular las redes sociales e incluir en el Código Penal un tipo específico sobre los bulos o fake news (reforma que no sería fácil y mucho menos en unos momentos como los actuales) o si es suficiente la regulación actual sobre la Libertad de Expresión y sus límites, que debe valer y aplicarse tanto en el entorno físico como en el digital.

“El concepto es el concepto”

Como decía el bueno de Pazos (Manuel Manquiña) en la película “Air Bag” (1997): “Estamos aquí para aclarar un par de conceptos” y “discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo”, porque “el concepto es el concepto” y “a los hechos me remito”.

1. ¿Qué son los bulos o ‘fake news’?

Según el Diccionario de la Lengua Española, el término “bulo” viene quizá del caló bul 'porquería', y significa: “noticia falsa propalada con algún fin”. Por lo cual, sería el equivalente a las “fake news” (o noticias falsas).

2. ¿Cuántos tipos de bulos hay?

El concepto de bulo o ‘fake news’ es un cajón de sastre en el que se meten muchos tipos de opiniones e informaciones, tanto ‘periodísticas’ de medios profesionales, como todo tipo de contenidos elaborados y difundidos por particulares.

3. ¿Están los bulos amparados por la Libertad de Expresión?

El artículo 20.1.a) de la Constitución “reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones”. Éstas son subjetivas y, por tanto, no son verdad o mentira. Aunque sí pueden ser injuriosas.

4. ¿Están los bulos amparados por el Derecho de la Información?

El artículo 20.1.d) dice que “se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Luego sólo ampara aquella información “que busca la verdad” de unos hechos objetivos.

5. ¿Lo contrario de ‘información veraz’ es ‘noticia falsa’?

No, lo contrario de ‘información veraz’ no es ‘noticia falsa’, sino ‘información falaz’. O sea, aquella información elaborada con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad y difundida con el ánimo o intención de engañar a otros.

6. ¿Se deben perseguir todas las noticias falsas?

Es peligroso perseguir todas las noticias falsas, porque todos los días se publican noticias que no son verdaderas, por mucho que quienes las publican sean veraces. Lo que se debe perseguir, en todo caso, son las noticias falaces (graves).

7. ¿Son delitos los bulos o ‘fake news’?

En principio, los bulos (o ‘fake news’) no son delitos, en sí mismos, sencillamente porque no existe un tipo específico para ellos en el Código Penal y no puede haber reproche penal sin una tipificación específica (nulla poena sine lege).

8. ¿Hay algún artículo del Código Penal que se les pueda aplicar?

Sí, según el contenido del bulo, puede constituir un delito de injurias o calumnias, un delito de odio contra un colectivo, un delito de falsedad documental o usurpación de funciones, un delito contra el mercado o un delito de desórdenes públicos.

Conclusiones

1. ¿Es necesaria una reforma penal?

Una reforma penal para tipificar el delito de propagar “bulos” sería muy complicada, porque es difícil encontrar texto que comprenda todos los tipos de bulos que hay. Pero, mucho más, realizarla ‘en caliente’, en un momento como el actual.

2. ¿Quién puede determinar si una información es verdadera o veraz?

La Constitución garantiza la tutela judicial efectiva a los Derechos Fundamentales, por lo que sólo un Juez puede determinar si una información es verdadera o veraz, o si es falsa o falaz y ha causado -o puede causar- un perjuicio a alguien.

3. ¿Qué no deben hacer el Gobierno y las Redes Sociales?

Ni el Gobierno ni las redes sociales deberían entrar a juzgar la veracidad o verdad de las informaciones, salvo que sean claramente ilegales. En caso de duda, debe prevalecer siempre la Libertad de Expresión y el Derecho de la Información.

4. ¿Qué pueden hacer el Gobierno y las Redes Sociales?

Lo que el Gobierno y las Redes Sociales pueden hacer es combatir la viralización de bulos o ‘fake news’ de manera artificial, mediante redes de bots (cuentas falsas), porque distorsionan el pluralismo informativo, que es un valor democrático.